В ЯНАО будут развивать беспилотную доставку

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), ООО «Аэромакс и «Почта России» будут развивать беспилотную доставку, сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Соответствующее соглашение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписали заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов, заместитель генерального директора АО «Почта России» по логистике Игорь Чебунин и генеральный директор ООО «Аэромакс» Сергей Ахметшин. Стороны будут вместе развивать почтово-логистические услуги в ЯНАО и работать над запуском беспилотной аэродоставки грузов «Почты России», — говорится в сообщении.

До конца 2021 года компании планируют провести в ЯНАО первые экспериментальные полеты беспилотников для доставки почты.

Осенью этого года беспилотные роботы «Яндекса» — «Роверы» начнут доставлять еду в кампусах университетов США. «Яндекс» станет партнером сервиса по доставке еды Grubhub. «Роверы» будут частью платформы, разработанной американской компанией специально для кампусов университетов. С ее помощью можно оплачивать заказы студенческой или преподавательской картой.

Алексей Нечаев