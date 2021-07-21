Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает «шах и мат». Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая «конница», легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии», — сказал он.
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов. Президенту России Владимиру Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой».
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