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В частном секторе Кировского района Казани устраняют подтопления

12:48, 02.07.2021
В частном секторе Кировского района Казани устраняют подтопления
Фото: @kirmosinfo

В Кировском районе Казани в результате сильного ливня оказалась подтоплена улица Гривская. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов в Telegram-канале.

Сейчас МУП «Водоканал» устанавливаются дополнительные насосы для откачки воды.

Ранее рабочие устранили провал обочины на Горьковском шоссе Казани.

Утром столицу Татарстана затопило из-за сильного ливня. Фото и видео стихии делились пользователи соцсетей. «Метроэлектротрансу» пришлось временно приостановить движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а из-за ливня. С 9.50 трамваи и троллейбусы возобновили работу в штатном режиме.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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