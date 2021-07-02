В частном секторе Кировского района Казани устраняют подтопления

Фото: @kirmosinfo

В Кировском районе Казани в результате сильного ливня оказалась подтоплена улица Гривская. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов в Telegram-канале.

Сейчас МУП «Водоканал» устанавливаются дополнительные насосы для откачки воды.

Ранее рабочие устранили провал обочины на Горьковском шоссе Казани.

Утром столицу Татарстана затопило из-за сильного ливня. Фото и видео стихии делились пользователи соцсетей. «Метроэлектротрансу» пришлось временно приостановить движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а из-за ливня. С 9.50 трамваи и троллейбусы возобновили работу в штатном режиме.



Татьяна Леухина