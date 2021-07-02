Провал обочины на Горьковском шоссе в Казани устранен

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов

Рабочие устранили провал обочины на Горьковском шоссе и восстановили движение участка. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

Утром сообщалось, что в Казани из-за сильного дождя, который был сегодня рано утром, на Горьковском шоссе образовался провал обочины. На месте образовалась пробка.



Сегодня утром Казань вновь ушла под воду из-за сильного ливня. Фото и видео стихии публиковали пользователи соцсетей. «Метроэлектротрансу» пришлось временно приостановить движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а из-за ливня. С 9.50 трамваи и троллейбусы возобновили работу в штатном режиме.



Ольга Плешкова