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В Москве обнаружили измененный «индийский» штамм коронавируса

10:05, 16.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве обнаружили измененный «индийский» штамм коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Москве обнаружили разновидность коронавируса — измененный индийский штамм, сообщает «Интерфакс».

Сейчас проводятся исследования эффективности против этого штамма российской вакцины «Спутник V», рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.

Маргарита Головатенко
Общество
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