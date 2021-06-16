В Москве обнаружили измененный «индийский» штамм коронавируса
В Москве обнаружили разновидность коронавируса — измененный индийский штамм, сообщает «Интерфакс».
Сейчас проводятся исследования эффективности против этого штамма российской вакцины «Спутник V», рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.
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