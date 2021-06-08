Казань замкнула топ-5 городов, в которых чаще всего происходят «пьяные преступления»

Татарстанская столица замкнула топ-5 городов, в которых чаще всего происходят «пьяные преступления», подсчитали специалисты компании Delta, проанализировав данные более 100 тысяч тревожных вызовов с 2019 по 2021 годы.



Лидером по «пьяным преступлениям» стал Санкт-Петербург, второе место разделили Москва и Челябинск. Тройку замыкает Самара. На четвертом месте — Нижний Новгород, сообщает «РИА Новости».

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Характер «пьяных» правонарушений практически не меняется. Больше всего это дебоши и открытые конфликты — 47% от общего числа правонарушений в 2019 и 2020 и 48% в 2021. На втором месте кражи и их попытки — 20-21%, далее — нарушение общественного порядка — количество таких правонарушений варьируется от 13% до 15%.

Маргарита Головатенко