В Чехии заявили, что Россия всегда будет представлять реальную угрозу для стран Центральной Европы

Россия всегда будет представлять реальную угрозу для стран Центральной Европы, так она стремится расширить в них свое влияние, считает председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский.

«Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны», — уверен он. У него нет сомнений, что к взрывам в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице причастны граждане РФ.

По мнению Рыхетского, Россия не планирует отказываться от своего прошлого, в котором она контролировала социалистические на тот момент государства Центральной Европы.

Напомним, что в середине мая правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошла Чехия. В чешском МИД убеждены, что действия России приведут к эскалации отношений не только с их страной, но и Европейским союзом и его союзниками.

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.



Татьяна Демина