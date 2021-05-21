В Казани выросли продажи электротранспорта: за сколько купить самокат

В Казани выросли продажи электротранспорта: электросамокаты стали искать на 74% чаще. Средняя стоимость электросамоката составила 18 500 рублей.

По данным сервиса «Авито», также казанцы стали чаще интересоваться гироскутерами. В Казани купить этот вид транспорта можно в среднем за 7 345 рублей. Дороже всего обойдутся моноколеса, из средняя стоимость составила 35 000 рублей

Кроме этого, можно также обзавестись электровелосипедом, его можно купить за 28 160 рублей.

Ранее сообщалось, что сервис проката электросамокатов Urent планирует проведение образовательных проектов для обучения пользователей в 20 городах, в числе которых Казань. На эти цели в 2021 году будет инвестировано до 100 млн рублей.



Ольга Плешкова