Татарстанцы смогут поучаствовать в акции «Дойти до Берлина»

С 8 по 19 мая пройдет символическая соревновательная акция «Дойти до Берлина», посвященная Дню Победы. Идея заключается в том, чтобы за 12 дней участники команд прошли расстояние, равное расстоянию от Москвы до Берлина.

Акция пройдет в рамках программы повышения физический двигательной активности. Чтобы участвовать, необходимо сформировать команду от 20 до 100 человек, подключиться к мобильному приложению «Человек идущий». Приложение подсчитывает шаги каждого участника в реальном времени. От каждого участника в командный зачет начисляется не более 100 тысяч шагов в день.



Сумма ежедневных среднеарифметических значений шагов команды будет отражена в итоговом рейтинге. Победителем станет команда, имеющая наибольший рейтинг. Участникам начислят бонусы за шаги, которые они смогут конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Самые активные участники получат призы и подарки.



Ранее в Казанском марафоне приняли участие 14 тысяч человек.

Ольга Плешкова