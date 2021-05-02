Бегущая Казань: 14 тысяч марафонцев на дистанции

В Казанском марафоне сегодня приняли участие 14 тысяч человек. Большинство участников (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тыс. человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км. В Timerkids приняли участие 1,7 тыс. человек, в TimerBaby — 200. Среди зарегистрировавшихся на забег: люди из 29 стран мира, таких как США, Мексика, Германия, Ирландия и другие. Больше всего зарегистрировавшихся было из Татарстана, Москвы, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурга. За любителями бега наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
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