В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан проректор МГУ им. Н.П. Огарева

По подозрению в получении взятки задержан проректор по капитальному строительству Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 60-летний Степан Гудожников.

Его подозревают в том, что он получил взятку при строительстве общежития для вуза, сообщили «Известия Мордовии.

Отмечается, что Гудожников летом 2017 года поддерживал компанию «СаранскТехПрибор», которая участвовала в аукционе мордовского госуниверситета. Директор фирмы Дмитрий Тюрин дал взятку проректору и его сообщникам в размере 1,7 млн рублей, чтобы победить в конкурсе. Деньги перевели на счет компании «Сфера».

Известно, что Дмитрий Тюрин активно сотрудничает со следствием. В ближайшие дни суд рассмотрит вопрос об избрании Гудожникову меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии продолжается череда громких уголовных дел и отставок. СУ СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела против уже бывшего и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.



Алексей Нечаев