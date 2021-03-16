Норвежский политик заявил, что Крым имел право вернуться в состав России

Норвежский политик и предприниматель Хендрик Вебер считает, что Крым имел право вернуться в состав России. Он заявил, что аннексии Крыма не было.

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — цитирует Вебера «РИА Новости».

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Он заявил, что аннексия могла быть, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Крымчане же добровольно голосовали, а на улицы шли под лозунгом: «Мы вернулись на Родину».

Вебер выразил уверенность, что Запад будет вынужден признать Крым российским. Он назвал Крым полуостровом мира и взаимопонимания между народами.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ. В Бундестаге назвали условие признания Крыма российским.

Ольга Плешкова