В Бундестаге назвали условие признания Крыма российским

Для того, чтобы западные страны признали Крым российским, нужно, чтобы в них сменились политические элиты. Об этом сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с «РИА Новости».



Причиной отказа признания российского статуса полуострова Гердт назвал несоответствие интересам — в случае признания им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение военно-политической концепции.

По словам Гердта, поскольку не было аннексии или оккупации Крыма, считать его такой территорией — политическая спекуляция: «Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет», — заключил депутат.

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Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что США никогда не признают Крым российским. Вашингтон будет продолжать работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине.

В стенах немецкого парламента депутат Вальдемар Гердт заявлял о намерении поднять вопрос об устроенной Украиной водной блокаде Крыма, назвав методы Украины «средневековыми».



Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ.

Маргарита Головатенко