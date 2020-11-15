Минобороны России рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе
По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня, сообщает Минобороны России.
Сторон продолжают обмен телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня на девяти постах в южной зоне ответственности и еще на девяти в северной, передает «РИА Новости».
Ранее Баку предоставило Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом просили армянские власти через российскую сторону. На этой неделе президент России уже подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В состав центра войдут представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым