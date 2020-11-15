Минобороны России рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

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По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня, сообщает Минобороны России.

Сторон продолжают обмен телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня на девяти постах в южной зоне ответственности и еще на девяти в северной, передает «РИА Новости».



Фото: mil.um

Ранее Баку предоставило Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом просили армянские власти через российскую сторону. На этой неделе президент России уже подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В состав центра войдут представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.

