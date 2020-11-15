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Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

15:34, 15.11.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 2
Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Баку даст Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Об этом попросили армянские власти через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из этого района в Армению, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Процесс вывода войск и мирного населения будет контролироваться. Дорога в Армению из Кельбаджарского района достаточно узкая и сильно загружена.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. На этом совещании глава государства сообщил, что 4 тысячи человек погибли в конфликте Азербайджана и Армении.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:46
    Армяне на своих русофобские митингах в Ереване жгли флаги России. А теперь они жгут свои дома, из которых бегут. Как говорится, за что боролись...
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  • Анонимно 16:25
    Следовало бы Ильхаму Алиеву обратиться к мирному армянскому населению с просьбой - никуда не уезжать, жить вместе, по-братски с азербайджанским народом.Это предотвратило бы семейные трагедии, заложило бы основы возрождения мира и согласия армян и азербайджанцев
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