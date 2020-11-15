Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

Баку даст Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Об этом попросили армянские власти через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из этого района в Армению, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Процесс вывода войск и мирного населения будет контролироваться. Дорога в Армению из Кельбаджарского района достаточно узкая и сильно загружена.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. На этом совещании глава государства сообщил, что 4 тысячи человек погибли в конфликте Азербайджана и Армении.

