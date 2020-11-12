В Армении оппозиции предложили выступить против миротворцев

Фракция правящего армянского парламента «Мой шаг» предложила оппозиции поддержать отмену российского посредничества.

Депутаты фракции «Мой шаг» посоветовали оппозиции перед тем, как обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, «очень четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны», пишет Sputnik Армения.

Фото: realnoevremya.ru, архивное фото

Также им следует предоставить предполагаемую дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне.

Вчера митингующие в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку. Ему дали время до полуночи среды на добровольную отставку. Однако из-за отсутствия кворума не состоялось внеочередное заседание парламента, созванное для рассмотрения этого вопроса.

