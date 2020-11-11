В Ереване митингующие выдвинули Пашиняну ультиматум

Митингующие в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку.

Демонстранты потребовали его отставки и созыва внеочередного заседания парламента по вопросу Нагорного Карабаха.

В противном случае организаторы митингов проведут в 00.30 (23.30 мск) пресс-конференцию, на которой «попытаются решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера следующего дня, заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

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Он предостерег власти от массовых задержаний, заявив, что это будет «большой ошибкой». Оппозиционеры, по словам Сагателяна, пытаются избежать больших потрясений, но уверены, что по их призыву на акции протеста выйдут люди по всей республике, передает «РИА Новости».

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна победила в войне в Нагорном Карабахе. 10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.