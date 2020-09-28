Эрдоган заявил, что пора покончить с «оккупацией» Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территории Азербайджана и призвал покончить с этим. По его словам, пришло время платить по счетам.
«Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».
Напомним, что вчера Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, действия которой он назвал военной провокацией.
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