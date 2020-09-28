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Эрдоган заявил, что пора покончить с «оккупацией» Азербайджана

14:43, 28.09.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 1
Эрдоган заявил, что пора покончить с «оккупацией» Азербайджана
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территории Азербайджана и призвал покончить с этим. По его словам, пришло время платить по счетам.

«Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

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Напомним, что вчера Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, действия которой он назвал военной провокацией.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:49
    эрдоган к выборам готовится?
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