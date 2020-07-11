Умер бывший тренер молодежных сборных России Юрий Румянцев
На 65-м году жизни скончался известный тренер Юрий Румянцев. Об этом сообщает Sports.ru.
Бывший главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) Юрий Румянцев умер 9 июля. Обстоятельства пока не сообщаются.
Юрий Румянцев работал с молодежными сборными России. Под его руководством играли Андрей Василевский, Альберт Яруллин, Наиль Якупов, Кирилл Капризов и многие другие известные хоккеисты.
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