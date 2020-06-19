СМИ: в Казани из-за аварии часть жилых домов осталась без воды
В Казани жители домов в Вахитовском районе остались без воды. Об отключениях воды их заранее не предупреждали.
В «Водоканале» сообщили, что более 100 домов остались без снабжения водой из-за произошедшей аварии на линиях водопровода. Уточняется, что сейчас на месте работает аварийная бригада. Когда водоснабжение восстановят пока не известно, сообщает ТНВ.
Сегодня, 19 июня, водоснабжение отключили в домах казанских поселков Большие и Малые Дербышки, а также частично в поселке Дербышки. Воды не будет до 6 утра 20 июня.
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