СМИ: в Казани из-за аварии часть жилых домов осталась без воды

В Казани жители домов в Вахитовском районе остались без воды. Об отключениях воды их заранее не предупреждали.

В «Водоканале» сообщили, что более 100 домов остались без снабжения водой из-за произошедшей аварии на линиях водопровода. Уточняется, что сейчас на месте работает аварийная бригада. Когда водоснабжение восстановят пока не известно, сообщает ТНВ.

Сегодня, 19 июня, водоснабжение отключили в домах казанских поселков Большие и Малые Дербышки, а также частично в поселке Дербышки. Воды не будет до 6 утра 20 июня.

