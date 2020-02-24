Двоих детей, отравившихся парами хлора в Челнах, выписали из больницы

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Двое детей, которых госпитализировали в больницу с отравлением парами хлора, уже выписались из больницы.

Двоих детей отправили на амбулаторное лечение. Еще четверо остаются в больнице, состояние всех оценивается как стабильное, передают «Челнинские известия».

Напомним, что с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления к врачам обратились девять детей и девять взрослых. Роспотребнадзор РТ выявил трехкратное превышение концентрации хлора в воздухе бассейна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних.