ВСК предлагает скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы

Страховой Дом ВСК в преддверии Нового года предлагает специальные условия на покупку страховых продуктов для выезжающих за рубеж.

При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.

Скидка доступна для выезжающих в большинство стран мира. Помимо этого, можно выбрать вид отдыха, например, активный или с занятиями любительским спортом.

Скидка предоставляется по промокоду «взр2020» при условии его регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals....

Материал подготовлен при содействии пресс-службы САО «ВСК»