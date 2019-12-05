ВСК предлагает скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы
Страховой Дом ВСК в преддверии Нового года предлагает специальные условия на покупку страховых продуктов для выезжающих за рубеж.
При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.
Скидка доступна для выезжающих в большинство стран мира. Помимо этого, можно выбрать вид отдыха, например, активный или с занятиями любительским спортом.
Скидка предоставляется по промокоду «взр2020» при условии его регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.
Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals....
Материал подготовлен при содействии пресс-службы САО «ВСК»
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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