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Преподаватель ВШЭ назвал современный русский язык убогим

21:20, 29.10.2019 2
Преподаватель ВШЭ назвал современный русский язык убогим
Фото: flickr.com

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов раскритиковал русский язык, назвав его «убогим».

«В Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так?», — написал он в Facebook.

Позже он сообщил РБК, что имел в виду не в целом язык, а то, как им пользуются.

Ранее в Казани выпустили новый русско-татарский переводчик «Татсофт».

ОбществоОбразование
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    Таких профессоров ныне большинство.
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    Анонимно 30 окт
    Да ладно, есть и нормальные профессора. И их большинство.
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