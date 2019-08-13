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Меркель уйдет из политики после 2021 года

23:59, 13.08.2019
Меркель уйдет из политики после 2021 года
Фото: flickr.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунде.

Меркель также не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.

«Все посты там уже только что были распределены», — приводит слова Канцлера Германии RT.

Ранее Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Срок ее полномочий в этой должности истекает в 2021 году. Для Меркель это четвертый срок во главе правительства Германии.

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