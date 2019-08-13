Меркель уйдет из политики после 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунде.

Меркель также не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.

«Все посты там уже только что были распределены», — приводит слова Канцлера Германии RT.



Ранее Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Срок ее полномочий в этой должности истекает в 2021 году. Для Меркель это четвертый срок во главе правительства Германии.