ВЦИОМ: треть россиян считают Украину братской страной

Каждый третий житель (30%) России считает Украину братской страной. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 9% опрошенных назвали Украину враждебным государством, 8% респондентов — дружественным, 3% — стратегическим партнером, 2% — конкурентом.

48% россиян отметили, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их. Обратного мнения придерживаются 36% граждан, передает «РИА Новости».

Опрос был проведен 20 июля среди 1 600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее во ВЦИОМе рассказали о том, каким будет преемник Путина.