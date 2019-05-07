Эксперты перечислили страны с наименьшим уровнем антисемитизма

Россию признали более безопасной страной для проживания евреев, чем США и страны Западной Европы, сообщают «Известия».

Эти данные содержатся в ежегодном докладе Европейского еврейского конгресса. Наибольший рост нетерпимости к евреям показывают страны, которые ранее считались безопасными, — это Франция, Германия, Италия, Бельгия, США. Из ежегодного доклада следует, что страны Восточной Европы, в том числе и РФ, оказались более толерантны по отношению к местным евреям. Но подчеркивается, что не во всем регионе спокойно. Например, определенные действия Украины — восхваление Степана Бандеры, пособников нацистов, вызывают протест в Израиле и среди еврейской общины во всем мире.