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В Удмуртии создадут детский парламент

11:00, 13.03.2019 1
В Удмуртии создадут детский парламент
Фото: facebook.com

В Удмуртии намерены организовать детский парламент при Уполномоченном по правам ребенка при главе республики. 19 марта в Ижевске пройдет стратегическая сессия на эту тему, сообщила на своей странице в Facebook детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева.

«Детский парламент предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии решений, затрагивающих их интересы, а также для обеспечения взаимодействия с несовершеннолетними в области защиты их прав, свобод и законных интересов», — написала Авдеева.

В настоящее время на уровне региона, городов и районов Удмуртии существуют молодежные парламенты, сейчас определяется новый состав молодежного парламента Ижевска. Детский парламент в прошлом существовал при детском омбудсмене Ижевска, однако впоследствии эта должность на муниципальном уровне была упразднена, а парламент проработал один созыв.

Общество Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    какие решения они будут принимать эти малолетки? еще одна фиктивная структура как молодежная палата.
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