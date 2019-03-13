В Удмуртии создадут детский парламент

В Удмуртии намерены организовать детский парламент при Уполномоченном по правам ребенка при главе республики. 19 марта в Ижевске пройдет стратегическая сессия на эту тему, сообщила на своей странице в Facebook детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева.

«Детский парламент предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии решений, затрагивающих их интересы, а также для обеспечения взаимодействия с несовершеннолетними в области защиты их прав, свобод и законных интересов», — написала Авдеева.

В настоящее время на уровне региона, городов и районов Удмуртии существуют молодежные парламенты, сейчас определяется новый состав молодежного парламента Ижевска. Детский парламент в прошлом существовал при детском омбудсмене Ижевска, однако впоследствии эта должность на муниципальном уровне была упразднена, а парламент проработал один созыв.