Сборы фильма «Т-34» уже превышают два миллиарда рублей

Сборы военного фильма Алексея Сидорова за прошедшие три недели уже перевалили за два миллиарда рублей. Так, по последним данным от 13 января сборы составили 1 млрд 804 млн 364 тысячи 43 рубля. Кроме того, сборы в Эстонии составляют 57 тысяч 626 долларов, сообщает портал kinobusiness.com.

Напомним, «Реальное время» публиковало рецензию на вышедший фильм, в которой заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов оценивал реалистичность сцен фильма.