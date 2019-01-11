Фильм «Т-34»: полезная историческая фантастика, основанная на реальных событиях

Рецензия на «танковый» боевик отечественных кинематографистов

В российский прокат вышла военная драма Алексея Сидорова «Т-34» о подвиге советских танкистов во времена Великой Отечественной войны. В короткие сроки картина уже собрала внушительную кассу. В колонке, написанной для «Реального времени», заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов оценивает реалистичность сцен фильма и вспоминает танкистов — уроженцев Татарстана, отличившихся в боях с врагом.

И это не фантастика, а быль

Очередной отечественный фильм о войне, снятый по всем правилам экшена, с признаками компьютерной игры, можно назвать весьма полезным для современного зрителя. Видимо, только так теперь можно привлечь в кинотеатры массы сограждан, чтобы рассказать им о невероятных подвигах, совершенных нашими дедами и прадедами в годы Великой Отечественной войны.

Знатоки физики и специалисты по боеприпасам, конечно, посмеются над кадрами, на которых танковые снаряды в замедленном режиме творят чудеса с самого начала киноленты. То их траекторию буквально до миллиметра просчитывает водитель полуторки, за доли секунды притормаживая в нужном месте; то снаряды сталкиваются в воздухе, как барон Мюнхгаузен с летящим навстречу ядром; то отскакивают мячиком от мостовой, чтобы на излете пробить дно «Пантеры» и сжечь ее дотла.

И эти чудеса уже не дают серьезному зрителю поверить, что в 1940-е годы наш танк Т-34 действительно мог пробить своим снарядом сбоку башни сразу двух немецких легких Т-II. И это уже не было фантастикой.

Авторы фильма правильно показали ситуацию зимы 1941 года, когда германская армия под Москвой обладала численным превосходством в танках, но еще не имела тяжелых машин типа «Тигр». И наш средний Т-34, не говоря уже о КВ и Т-28, был для всех немецких «соперников» реальной смертельной угрозой. Но это при условии, что за штурвалом танка сидел профессиональный водитель, а не вчерашний тракторист. И в том случае, если бы нашим танкам была дана команда держать глухую оборону из засад и капониров, а не скакать в контрнаступление сотни километров по родному бездорожью.

Кстати, о Подмосковье. Интересно, зачем автору сценария нужно было называть деревню под Волоколамском именно Нефедовкой? Она не находилась в 35 км от центра Москвы. А вот от станции Крюково до Красной площади действительно было 35 км. Именно там и развернулись решающие уличные бои с немецкими танками.

Остается лишь удивляться, почему после боя в 35 км от Москвы в ноябре 1941 года в плену оказался не потерявший сознание гауптман Клаус Ягер, а раненые советские танкисты. Верится с трудом, что именно в тех подмосковных зимних боях фашисты имели возможность забирать с поля боя в плен тяжелораненых советских солдат. У них в плену к тому времени уже было 3,5 миллиона вполне здоровых красноармейцев, с которыми они не знали что делать.

Верю — не верю

Большое сомнение у меня, как внука бывшего военнопленного, вызвала и фраза гитлеровского надзирателя, что неизвестный лейтенант выжил в лагере до 1944 года после семи попыток побега. Неужели во всех случаях пистолеты немецких офицеров давали осечку? Я точно знаю, что за попытку бегства даже не расстреливали, а просто травили собаками или привязывали к столбу до мучительной смерти. Дед мой Михаил Иванович уцелел после такой попытки только потому, что, избитый до полусмерти, оказался в бараке тифозных и друзья заменили ему документы — он стал украинцем Черепаненко. Оказался в шахте в Бельгии и все-таки в сентябре 1943 года бежал.

Но семь попыток при отказе называть даже свое имя — это явный перебор. Таким ангельским терпением фашисты явно не обладали. Думаю, таким гуманистом не был даже Клаус Ягер, показанный в фильме вполне адекватным противником, вызывающим в конце фильма даже симпатию.

О безалаберности немцев в фильме — разговор особый.

Для тех, кто хотя бы немного знает немцев, особенно военных, кажется невероятной спокойная реакция офицера штаба на присутствие в открытом кабинете Ягера с важными документами русской пленной. И уж тем более не мог офицер вермахта любой важный документ, тем более карту, положить не в сейф, а в стол. Это тоже из области ненаучной фантастики (вспомним конфликт по этому поводу между следователями Жегловым и Шараповым в фильме «Место встречи изменить нельзя»).

Не верится, что совершенно безалаберными были немцы и в случае с трофейным танком — даже не проверив, есть ли там снаряды, запустили внутрь советских танкистов. Они похожи на самоубийц? Что мешало Ивушкину сразу зарядить орудие Т-34 и разнести весь гараж в первый же день? Зачем было вообще доставать снаряды из танка и закапывать их в могиле?



Но все это детали. В целом же содержание фильма внушает доверие и делает его весьма полезным. В первую очередь тем, что показывает реальные возможности советской бронетехники как в конце войны, так и в ее начале. Во-вторых, повествует правду о том, что воевали мы тогда с общим врагом всей многонациональной семьей (среди главных героев фильма — не только командир танка младший лейтенант Николай Ивушкин, но и ас-водитель украинец Степан Василенок).

Из наградных листов героев

А в подтверждение того, что фильм основан на реальных событиях (особенно бой на мосту), приведу текст наградного листа нашего земляка, уроженца с. Большое Русаково Кайбицкого района Рахимуллы Зиганшина:

«1916 г.р., мобилизован Кайбицким РВК, гвардии старший сержант, механик-водитель танка Т-34-85 3 отдельного гвардейского мотоциклетного батальона.

Представляется к званию Героя Советского Союза посмертно.

Группе разведчиков гвардии капитана Кравец была поставлена задача: сходу захватить мост через реку Варта, важный опорный пункт немцев на подступах к германской границе в Польше, и удержать его до подхода основных наших частей. Группа ворвалось в м. Кшегуя, захватила мост, не дав противнику его взорвать.

Через полтора часа противник перешел в контратаку. Завязался ожесточенный бой. Били немецкие пушки. К мосту приближались цепи немцев. Вдруг в грохот боя вмешался рокот советского танка. На полной скорости мчалась на врага машина, за рычагами которой был сержант Зиганшин. Немцы открыли огонь по танку из всех видов оружия. Вокруг машины рвались мины, снаряды. Зиганшин умело маневрировал танком, уводил его из-под ударов вражеской артиллерии. Вот уже танк в гуще гитлеровцев, раздавлено более десятка фашистов, но вражеский снаряд попал в машину. Танк загорелся и на миг остановился. Но только на миг. Управляемый умелой рукой водителя, он снова ринулся вперед, давя гитлеровцев гусеницами. Как факел народной мести носилась по полю боя горящая машина Зиганшина. Огонь жег руки механика, прерывало дыхание от духоты и жара, лопалась кожа на лице, но Зиганшин не покинул рычаг до последнего дыхания. До своей гибели он раздавил около 50 немцев и уничтожил несколько пулеметов, не дал врагу захватить переправы и обеспечил удержание моста и плацдарма на р. Варта.

Погиб 20 февраля 1945 г. Награжден: орден Отечественной войны 1 ст. (посмертно)».

Пользуясь поводом, напомню о подвигах еще нескольких наших земляков-танкистов, воевавших на Т-34. Они были представлены к званию Героя Советского Союза, но остались без этой награды.

Аляев Николай Максимович



1923 г.р., урож. с. Караваево Алексеевского р-на, моб. Красноуфимским РВК Свердловской обл., сержант, радио-телеграфист, радист-пулеметчик Т-34 441 танкового батальона 110 танковой бригады.

Из наградного листа:

«Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.

Ранений нет. В Красной Армии с 1942 г. Наград нет.

В районе среднего течения Дона сержант Аляев в боях за населенный пункт Верхнее Чирское был в составе экипажа мл. лейтенанта Калинина. Танк первым ворвался в населенный пункт и огнем пулемета расстрелял вражескую пехоту, способствовал уничтожению вражеской колонны. Уничтожено до роты пехоты противника, 9 противотанковых орудий, 6 минометов. Взято в плен до 1 200 солдат и офицеров. Представлен 28 декабря 1942 г. Награжден орденом Красной Звезды.

Погиб 26 ноября 1943 г. в с. Диковка Знаменского района Кировоградской области Украины».

Ахметов Усман Гайнович



1907 г.р., урож. г. Серов Свердловской обл., моб. Альметьевским РВК, гв. лейтенант, командир танка Т-34 3 танкового батальона 58 гв. танковой бригады.

Из наградного листа:

«Представляется к званию Героя Советского Союза (посмертно).

Член ВКП(б) с 1940 г. В Красной Армии с 20.08.1941 г.

Участие в Отечественной войне: Центральный округ 25.12.42 — 23.06.43 г., II Белорусский фронт 21.02.45 г. Имеет контузию 17.04.43г.

Наград не имеет.

В боях за овладение опорным пунктом немцев г. Прейсиш-Старгард и в последующих боях на подступах к г. Ланцигу командир танка Т-34 гв. лейтенант Ахметов 7 марта 1945 г., действуя в передовом отряде, преследуя противника, уничтожая его заслоны, первым ворвался в населенный пункт Лабукен, где уничтожил 4 орудия, 6 минометов, 10 автомашин и 15 повозок с грузами.

Когда танк был подбит, тов. Ахметов, презирая смерть, спас из танка раненого механика-водителя и командира орудия. Одновременно уничтожил наседавших гитлеровцев. Тов. Ахметов принял другой танк и в ночных действиях ворвался в тыл противника, разил врага, давя его гусеницами и метким огнем из пушки и пулемета танка уничтожил до 25 автомашин, 20 повозок с лошадьми, 4 пушки, 4 миномета и до 100 гитлеровцев.

Когда и второй его танк был подбит, Ахметов выскочил из него и продолжал уничтожать врага гранатами. Смерть прервала жизнь отважного танкиста, геройски выполнившего боевой приказ.

Погиб 8 марта 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени».

Буханов Иван Васильевич



1923 г.р., уроженец Тукаевского района Татарстана. Призван Набережночелинским РВК.

Гвардии старший сержант, командир орудия танка 2 танкового батальона 1 Гвардейской танковой Чертковской бригады.

Из наградного листа:

«Представляется к званию Героя Советского Союза посмертно.

Участие в Отечественной войне — с 18.3.1944 г.

В Красной Армии с 5.4.1942 г.

Награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.

Погиб смертью храбрых 29 апреля 1945 г.

В боях по прорыву мощных оборонительных укреплений на подступах к г. Берлин и боях за Берлин был в составе экипажа танка гвардии мл. лейтенанта Агафкина.

24 апреля 1945 г., несмотря на мощные укрепления немцев, противотанковые препятствия, состоящие из 2-х рядов надолбов, завалов и рвов, экипаж успешно форсировал канал Тельтов и вышел в районе Бритц /предместье Берлина/.

25 апреля 1945 г. экипаж Буханова повторно форсировал канал Тельтов и, сломив ожесточенное сопротивление немцев, ворвался в город Берлин на улице Берг Штрассе.

В двухдневных боях Буханов из своего орудия уничтожил танк «Тигр», 3 орудия, истребив до 50 солдат и офицеров.

С 26 по 29 апреля Буханов, заменив в бою командира и умело командуя танком, вел уличные бои в г. Берлин, очищая кварталы от немцев.

Немецкие танки, закопанные у стен домов, фаустники, засевшие в домах и подвалах, оказывали упорное сопротивление. Буханов сломил сопротивление немцев, 27 апреля овладел железнодорожным узлом в г. Берлин — Шенеберг.

В результате уличных боев Буханов уничтожил немецкий танк, 4 миномета, истребил более 70 немецких автоматчиков и фаустников.

Представлен к награде 30 апреля 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно)».

Подгорный Вениамин Федорович



1924 г.р., уроженец Кировской области, моб. Свердловским РВК г. Казани, гв. сержант, механик-водитель Т-34 53 гв. танковой бригады.

Из наградного листа:

«Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза посмертно.

Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 18.05.1943. В Отечественной войне с 20.09.43 г. I Украинский фронт. Наград нет.

Участвуя в боях в передовом отряде по овладению Судова Вишня, умело маневрировал и управлял танком. Экипажем подбито 2 вражеских эшелона, раздавлена пушка, огнем уничтожены 205-мм и 188-мм пушки, гусеницами раздавлено 5 гитлеровцев и 4 автомашины.

В бою при форсировании реки Явр и овладении гор. Перемышль танк, вырвавшись вперед, был поврежден. Несмотря на ураганный огонь противника, Подгорный устранил неисправность. Когда подошла пехота противника, он взял автомат и стрелял до последнего патрона. Бросив две гранаты, он устремился в танк, но вражеская пуля сразила его.

Погиб 25 июля 1944 г. Награжден орденом Ленина посмертно».

Тимофеев Геннадий Михайлович



1923 г.р., уроженец ст. Юдино, моб. Юдинским РВК. Лейтенант, командир роты танков Т-34 79 танковой бригады 19 танкового корпуса.

Из наградного листа:

«Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.

Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г. В Отечественной войне с февраля 1944 г., IV Украинский фронт. Ранен 10.05.1944 г. Наград нет.

Командуя ротой танков Т-34 в боях за г. Севастополь, 9 мая 1944 г. первым с ротой ворвался в расположение противника, таранил среднекалиберную зенитную пушку противника. Вторая пушка стреляла в упор по танку и подожгла его. Тимофеев получил три ранения, но выскочил из горящего танка и гранатами уничтожил «прислугу» стреляющей по нему пушки. Ворвался в тыл противника и выполнил задачу.

Тимофеев способствовал быстрому и полному разгрому немцев в Севастополе.

15 мая 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

Умер от ран 21 августа 1944 г.»

Григорьев Виктор Антонович



Родился 18 августа 1921 г. в г. Омске, в семье рабочего. В начале 1920-х годов семья переехала в Казань. Окончил среднюю школу, поступил в Казанский химико-технологический техникум. В Красной Армии с октября 1939 г., призван Кировским РВК Казани.

«Механик-водитель танка 32-й танковой бригады 50-й армии Западного фронта, младший сержант.

На Отечественной войне с июня 1941 г. Участник оборонительных сражений в Бессарабии и на юге Украины в составе 22-го танкового полка. Ранен в бою.

Отличился 3 и 4 декабря 1941 г. в бою у д. Крюково Ленинградского района Тульской области. Несмотря на то что у него были обморожены руки и лицо, остался в строю. В атаке у д. Барыбинка, когда башня его танка была повреждена артиллерийским снарядом, Григорьев таранил вражеский средний танк, уничтожил два противотанковых орудия, несколько автомашин. Когда танк вновь получил повреждение, механик-водитель вывел его в расположение своей части».

Куршаков Борис Сергеевич



1925 г.р., урож. д. Икское Устье Менделеевского р-на, мобилизован Бондюжским РВК. Ст. сержант, механик водитель танка Т-34 92 инженерно-танкового полка 5 ударной армии.

Из наградного листа:

«Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.

Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1943 г. На Отечественной войне с 1943 г. II Украинский и I Белорусский фронты.

Ранен в 1943 г. Не награждался.

При прорыве обороны противника на левом берегу реки Одер и на подступах к Берлину с 15 по 22 апреля 1945 г., действуя на танке-тральщике, первым вырвался вперед. Умело маневрируя на минном поле, сумел подорвать 10 мин, обеспечил два прохода для линейных танков.

Действуя в составе экипажа мл. лейтенанта Назарова, механик-водитель Куршаков повел свой танк-тральщик в глубину обороны противника, давя гусеницами его позиции. В результате уничтожено 3 противотанковых пушки, 10 пулеметных гнезд, до 150 гитлеровцев. 40 немцев сдались в плен. Захвачена минометная батарея. Выйдя на оперативный простор, танк-тральщик обнаружил еще ряд минных полей.

3 мая 1945 г.

Награжден орденом Отечественной войны I степени».

Потапов Сергей Тимофеевич



1912 г.р., моб. из г. Казани, гв. лейтенант, командир взвода танков Т-34 68 отд. танковой бригады.

Из наградного листа:

«Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.

Кандидат в чл. ВКП(б). В Красной Армии с мая 1941 г. На Отечественной войне с декабря 1941 г. Калининский, Центральный, I Белорусский фронты. Ранен 8 июля 1943 г. Наград не имеет.

Участвуя в прорыве долговременной укрепленной полосы на западном берегу реки Вислы своим взводом танков Т-34, первым вел боевую разведку обороны. Сумел обойти сеть минных полей противника, выявлял и своевременно уничтожал огневые средства противника, чем дал пехоте стремительно прорвать оборону. Овладев высотой 168,0, провел пехоту на всю глубину укреплений. Выполнив задачу, продолжал преследовать противника. Отразив контратаку в районе Едльня — Летниско, со своим взводом первым ворвался в г.Радом.

Экипаж его танка уничтожил 3 орудия, 7 пушек разного калибра, 30 повозок, 10 автомашин, 3 склада, до 200 солдат противника.

21 января 1945 г.

Награжден орденом Красного Знамени».

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Михаил Черепанов, использованы кадры из фильма с сайта kino-teatr.ru