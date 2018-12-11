В Астраханской области во время учений взорвалась ракета С-300 — видео
На полигоне в Астраханской области во время учебного пуска взорвалась и упала ракета комплекса С-300.
«Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту произошедшего инцидента пока что не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности», — пишет Avia.Pro.
Пуски проходили в воскресенье, 9 декабря, на полигоне Капустин Яр.
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