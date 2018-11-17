Захарова назвала расследование о Петрове и Боширове «новым анекдотом»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым анекдотом» опубликованное накануне расследование британской инициативной группы Bellingcat о помощи ФСБ подозреваемым по делу Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову.

«Это анекдот новый: «Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы». Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в новой публикации Bellingcat «прекрасно буквально каждое слово».

«Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров», — заключила Захарова.