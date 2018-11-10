Татарские актеры озвучат детские аудиокниги

Татарские актеры озвучат аудиокниги для детей на татарском языке. Уже сейчас дети могут послушать избранные сказки Габдуллы Тукая.



«До конца 2018 года станут доступны в аудиоформате на татарском языке некоторые произведения Фатиха Амирхана, Мусы Джалиля, Мажита Гафури и Дердменда», — говорится в сообщении Всемирного конгресса татар.

В озвучивании народных сказок приняли участие Халим Залялов, Дания Нуруллина и Илтозар Мухамматгалиев. В произведениях Фатиха Амирхана зазвучат голоса Фаниса Зиганшина и Зульфии Шамсуаровой. «Неотосланные письма» Аделя Кутуя озвучивает Гузель Сибгатуллина, сыгравшая главную роль в одноименном сериале канала ТНВ.



Отмечается, что проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.