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Экс-руководитель следственной группы по делу «Татфондбанка» подался в адвокаты

07:05, 15.08.2018 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
Экс-руководитель следственной группы по делу «Татфондбанка» подался в адвокаты
Фото: Реальное время

Бывший сотрудник четвертого отдела Следкома РТ Игорь Мухин вскоре может пополнить адвокатское сообщество Татарстана. Как утверждают источники «Реального времени», на этой неделе он подал в Адвокатскую палату РТ документы для сдачи экзамена.

Сам Игорь Мухин данную информацию «Реальному времени» комментировать не стал.

Напомним, именно этот следователь по особо важным делам с марта 2017 года возглавлял следственную группу по беспрецедентному для Татарстана делу о мошенничестве, злоупотреблениях и легализации средств, полученных в результате вывода активов «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и банка «Советский».

В марте 2018-го Мухин был награжден медалью Следкома «За усердие в службе», а ближе к лету ушел в отставку.

В этом году квалификационный экзамен в адвокатуру сдал и бывший глава Минюста Татарстана Мидхат Курманов, теперь он защищает арестованного экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова.

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