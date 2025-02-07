Никитин Вадим Ильич
Общая информация
Родился 09 июля 1982 г. в деревне Зюри, Мамадышский район, Республики Татарстан
Образование:
— 2005 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт (финансы и кредит, экономист)
— 2014 г. — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (государственное и муниципальное управление, менеджер)
— 2023 г. — повышение квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) Федерального университета (Мастерство управления: современные тренды и вызовы) 2023 году ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации)
Классный чин: действительный муниципальный советник 1 класса. Дата присвоения 20.12.2019
Трудовая деятельность:
— 2006-2007 гг. — экономист Мамадышского районного потребительского общества
— 2007-2012 гг. — заместитель начальника отдела территориального развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— 2012-2017 гг. — начальник отдела территориального развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— 2017-2020 гг. — заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— 2020-2022 гг. — первый заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— 2022-2024 гг. — руководитель исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
— С апреля по май 2024 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
— С мая по июль 2024 гг. — первый заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— С июля по сентябрь 2024 гг. — руководитель Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
— С сентября 2024 — глава Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: 422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.М.Джалиля, д.23/33
- Телефон: 8(85563) 3-15-90
- Email: sovet.mam@tatar.ru
- Сайт: https://mamadysh.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025