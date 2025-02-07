Никитин Вадим Ильич

Общая информация



Родился 09 июля 1982 г. в деревне Зюри, Мамадышский район, Республики Татарстан

Образование:

— 2005 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт (финансы и кредит, экономист)

— 2014 г. — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (государственное и муниципальное управление, менеджер)

— 2023 г. — повышение квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) Федерального университета (Мастерство управления: современные тренды и вызовы) 2023 году ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации)



Классный чин: действительный муниципальный советник 1 класса. Дата присвоения 20.12.2019

Трудовая деятельность:

— 2006-2007 гг. — экономист Мамадышского районного потребительского общества

— 2007-2012 гг. — заместитель начальника отдела территориального развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— 2012-2017 гг. — начальник отдела территориального развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— 2017-2020 гг. — заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— 2020-2022 гг. — первый заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— 2022-2024 гг. — руководитель исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

— С апреля по май 2024 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

— С мая по июль 2024 гг. — первый заместитель Руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— С июля по сентябрь 2024 гг. — руководитель Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

— С сентября 2024 — глава Мамадышского муниципального района Республики Татарстан





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