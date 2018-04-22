МО Камско-Устьинский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Камско-Устьинский район» является поселок городского типа Камское Устьев. В Камско-Устьинском районе 20 сельских поселений. Также в состав района входят поселки городского типа Куйбышевский Затон и Тенишево.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Помощник Главы района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Отдел ЗАГС, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель — Лоханов Павел Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Камское Устье
- Адрес: 422820, пгт.Камское Устье, ул.Калинина, 31
- Телефон: (84377) 2-12-52
- Email: kama-tamagy@tatar.ru
- Сайт: kamskoye-ustye.tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.04.2018