МО Буинский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Буинский район Республики Татарстан включает 30 сельских поселени.Центром муниципального образования «Буинский район» является город Буинск.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Депутаты района, Финансово-бюджетная палата и другие муниципальные учреждения района.
Руководитель — и.о. исполкома Зяббаров Марат Азатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Жореса, 110а
- Телефон: (84374) 3-10-93
- Email: bua@tatar.ru
- Сайт: buinsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.04.2018