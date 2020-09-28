Гузаиров Ильяс Исмагилович
Общая информация
Родился 27 мая 1980 года в д. Якты-Куль Бавлинского района РТ.
Образование
2006 г. — Башкирский государственный аграрный университет г. Уфа по специальности «финансы и кредит».
2014 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ г. Саратов по специальности «менеджер».
Трудовая деятельность
2003-2004 гг. — техник по инвентаризации строений и сооружений дочернего предприятия РГУП «БТИ» в Бавлинском районе и г. Бавлы
2004-2005 гг. — ведущий специалист отдела экономики министерства экономики и промышленности РТ в Бавлинском районе и г. Бавлы.
2005-2008 гг. — экономист МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и г. Бавлы».
2008-2014 гг. — начальник организационного отдела аппарата совета Бавлинского муниципального района.
2014-2015 гг. — главный советник управления по работе с территориями президента Республики Татарстан.
С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, ул. Куйбышева, 20, каб. 202
- Телефон: (85569) 6-07-10
- Email: Ilyas.Guzairov@tatar.ru
- Сайт: bavly.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.09.2020