Гузаиров Ильяс Исмагилович

Общая информация

Родился 27 мая 1980 года в д. Якты-Куль Бавлинского района РТ.

Образование

2006 г. — Башкирский государственный аграрный университет г. Уфа по специальности «финансы и кредит».

2014 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ г. Саратов по специальности «менеджер».

Трудовая деятельность



2003-2004 гг. — техник по инвентаризации строений и сооружений дочернего предприятия РГУП «БТИ» в Бавлинском районе и г. Бавлы

2004-2005 гг. — ведущий специалист отдела экономики министерства экономики и промышленности РТ в Бавлинском районе и г. Бавлы.

2005-2008 гг. — экономист МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и г. Бавлы».

2008-2014 гг. — начальник организационного отдела аппарата совета Бавлинского муниципального района.

2014-2015 гг. — главный советник управления по работе с территориями президента Республики Татарстан.

С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района.

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