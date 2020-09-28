Список персон

Гузаиров Ильяс Исмагилович

Гос. ведомства, Муниципальная власть, Администрации районов республики
Гузаиров Ильяс Исмагилович

Общая информация

Родился 27 мая 1980 года в д. Якты-Куль Бавлинского района РТ.

Образование

2006 г. — Башкирский государственный аграрный университет г. Уфа по специальности «финансы и кредит».

2014 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ г. Саратов по специальности «менеджер».

Трудовая деятельность

2003-2004 гг. — техник по инвентаризации строений и сооружений дочернего предприятия РГУП «БТИ» в Бавлинском районе и г. Бавлы
2004-2005 гг. — ведущий специалист отдела экономики министерства экономики и промышленности РТ в Бавлинском районе и г. Бавлы.
2005-2008 гг. — экономист МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и г. Бавлы».
2008-2014 гг. — начальник организационного отдела аппарата совета Бавлинского муниципального района.
2014-2015 гг. — главный советник управления по работе с территориями президента Республики Татарстан.

С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, ул. Куйбышева, 20, каб. 202
  • Телефон: (85569) 6-07-10
  • Email: Ilyas.Guzairov@tatar.ru
  • Сайт: bavly.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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