Новости общества

20:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«В этом сезоне «Том Сойер Феста» мы набрались окаянства заняться объектами культурного наследия»

18:00, 17.09.2019 3

В Казани завершается четвертый сезон фестиваля по восстановлению памятников архитектуры

«В этом сезоне «Том Сойер Феста» мы набрались окаянства заняться объектами культурного наследия» Фото: vk.com

Сегодня организаторы волонтерского фестиваля по восстановлению памятников архитектуры «Том Сойер Фест» подвели итоги работы этого сезона. Два объекта из трех уже восстановлены, а общие затраты на работы составили порядка 5 млн рублей. Также спикеры отметили главные особенности фестиваля этого года — привлечение иностранных волонтеров из Франции, а также работа с объектами культурного наследия. Подробнее о четвертом сезоне «Том Сойер Феста» в Казани — в материале «Реального времени».

«В XXI веке жители ходят за водой на колонку»

Стартовавший в июне этого года новый сезон «Том Сойер Феста» подходит к завершению. Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, «праздник закрытия» состоится в эту субботу, 21 сентября. Два объекта из трех уже восстановлены, а на третьем доме — по ул. Волкова, 42 — завершаются фасадные работы. Этот памятник архитектуры выполнен в стиле эклектики с элементами модерна. В 1910—1943 годах здесь жил знаменитый химик Богородский, а сейчас — его потомки. Напомним, о ходе работ на объекте «Реальное время» подробно рассказывало на прошлой неделе.

— Особенность этого сезона в том, что мы набрались окаянства заняться объектами культурного наследия. Я 43 года в этой области, и именно в последние годы этот процесс стал таким сложным и многоступенчатым, но мы прошли все эти стадии, — поделилась зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

Работы в доме по ул. Калинина, 12, представляющем историческую средовую застройку города, проводились с 19 июня по 16 июля. Этот дом является образцом деревянного зодчества. Благодаря усилиям участников «Том Сойер Феста» на нем появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы декора, укреплены венцы, а фасад окрашен в насыщенный красный цвет. Кстати, он станет первым домом, который благодаря проекту подключат к городским сетям — воде и канализации.

Работы в доме по ул. Калинина, 12, представляющем историческую средовую застройку города, проводились с 19 июня по 16 июля. Этот дом является образцом деревянного зодчества. Фото kazan-journal.ru

— Выяснилось, что у дома на ул. Калинина вообще нет инженерных сетей. То есть в XXI веке жители ходят за водой на колонку. Они обратились за помощью, подали нам заявку, как и все остальные дома, а когда туда пришла наша команда, выяснилось, что там все гораздо сложнее, чем просто работа с фасадом. Было принято решение о том, что мы займемся этой проблемой и пойдем на эти расходы. Порядка 500 тыс. рублей стоит проложить сегодня в такой дом канализацию и воду. В эти дни уже должна начаться прокладка сетей, — рассказала Олеся Балтусова.

Другой объект — дом Беркутова на Ф. Карима, 11. ООО «ТСНРУ» и ООО «Реставратор» с волонтерами покрасили фасад здания в нежно-голубые тона, на крышу строения вернули утраченный декоративный аттик. Дом врача Беркутова — также образец деревянного зодчества, построенный в конце XIX века. В его декоративном оформлении сочетаются татарские народные мотивы с элементами модерна. Сейчас в нем проживают потомки владельца-лекаря.

— Если суммировать все затраты наших партнеров и спонсоров на этот сезон, то на три дома было затрачено примерно 5 млн рублей. 1,2 миллиона пожертвовал «Ак Барс Банк» — на восстановление декора у дома Беркутова, — сообщила помощник президента РТ.

Фасад дома Беркутова на Ф. Карима, 11 покрасили в нежно-голубые тона, на крышу строения вернули утраченный декоративный аттик. Фото kazan-journal.ru

«Даже Мединский приезжал к нам, надел каску...»

Стоит заметить, что казанский «Том Сойер Фест» — первый в России, где взялись проработать на законодательном уровне порядок участия волонтеров в реставрационных работах на объектах культурного наследия.

— В одном из майских указов президента есть специальный пункт о содействии волонтерам в сохранении историко-культурного наследия, но до сих пор Министерство культуры не выпустило положение о порядке участия волонтеров в этом деле. Тем не менее у нас есть четырехстороннее соглашение с Комитетом по охране памятников, и мы опираемся в работе на этот документ. У нас полностью соблюдается все законодательство, никаких преференций нам никто не дает, — выступила зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

При этом, как отмечает спикер, организаторам «Том Сойер Феста» продолжают периодически задавать вопрос о том, кто разрешил трудиться на площадках фестиваля неаттестованным работникам.

— Есть список работ, подлежащих аттестации. А те работы, которые выполняют наши волонтеры, — не подлежат ей. Даже когда Владимир Мединский (министр культуры РФ, — прим. ред.) приезжал к нам, он тоже расписался в журнале, надел каску и так далее. Все очень строго, — сообщила Фарида Забирова.

«Даже когда Владимир Мединский приезжал к нам, он тоже расписался в журнале, надел каску и так далее. Все очень строго», — сообщила Фарида Забирова. Фото Васили Ширшовой

«Иностранцы хотели увидеть здесь «лес, природу и медведя»

В этом году помимо местных жителей фестивалю помогали зарубежные волонтеры, которые приехали из Франции по программе международного сотрудничества (в рамках соглашения между центральным советом ВООПИиК и французской ассоциацией Rempart).

— Иностранные волонтеры сами изъявили желание приехать к нам. У нас было шесть человек, а заявлялись больше десяти. Дело в том, что, оказывается, получить визу в Россию тоже не так просто, — рассказал о работе с волонтерами координатор фестиваля, руководитель «Музея Чак-Чака» Дмитрий Полосин. — Многие, когда мы спрашивали их, почему они приехали именно в Казань, говорили, что им понравилось само слово «Казань». Наши гости говорили, что хотели увидеть здесь «лес, природу и медведя». Ну и, естественно, хотели поработать с нами. Конечно, мы предоставили им культурную программу, показали лес, прокатились на лошадях и объяснили, что медведи тут не водятся.

Завершая пресс-конференцию, спикеры напомнили, что сейчас идет сбор заявок на следующий сезон — обращения будут приниматься с сентября по январь. В феврале пройдет экспертная оценка объектов и их отбор, на весну приходятся обмеры, подготовка проектов цветового решения, согласования, а в мае следующего года в Казани стартует очередной «Том Сойер Фест».

Лина Саримова
ОбществоИсторияКультураИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:07
    Клоунада какая-то.
    Ответить
    Анонимно 18:50
    С переодеванием на 30 секунд.
    Ответить
  • Анонимно 20:24
    Еще один пример административного хайпа - чиновники возглавили добровольческого движения, которое задумывалось, как широкое привлечение общественности (волонтеров) к восстановлению исторического наследия...Но оказалось, что востребованы только профессионалы, а не любители старины, которые раньше, через это движение, приобщались к исторической экологии. Жаль...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

20:57 МСК Все новости
Новости раздела