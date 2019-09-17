«В этом сезоне «Том Сойер Феста» мы набрались окаянства заняться объектами культурного наследия»

В Казани завершается четвертый сезон фестиваля по восстановлению памятников архитектуры

Сегодня организаторы волонтерского фестиваля по восстановлению памятников архитектуры «Том Сойер Фест» подвели итоги работы этого сезона. Два объекта из трех уже восстановлены, а общие затраты на работы составили порядка 5 млн рублей. Также спикеры отметили главные особенности фестиваля этого года — привлечение иностранных волонтеров из Франции, а также работа с объектами культурного наследия. Подробнее о четвертом сезоне «Том Сойер Феста» в Казани — в материале «Реального времени».

«В XXI веке жители ходят за водой на колонку»

Стартовавший в июне этого года новый сезон «Том Сойер Феста» подходит к завершению. Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, «праздник закрытия» состоится в эту субботу, 21 сентября. Два объекта из трех уже восстановлены, а на третьем доме — по ул. Волкова, 42 — завершаются фасадные работы. Этот памятник архитектуры выполнен в стиле эклектики с элементами модерна. В 1910—1943 годах здесь жил знаменитый химик Богородский, а сейчас — его потомки. Напомним, о ходе работ на объекте «Реальное время» подробно рассказывало на прошлой неделе.

— Особенность этого сезона в том, что мы набрались окаянства заняться объектами культурного наследия. Я 43 года в этой области, и именно в последние годы этот процесс стал таким сложным и многоступенчатым, но мы прошли все эти стадии, — поделилась зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

Работы в доме по ул. Калинина, 12, представляющем историческую средовую застройку города, проводились с 19 июня по 16 июля. Этот дом является образцом деревянного зодчества. Благодаря усилиям участников «Том Сойер Феста» на нем появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы декора, укреплены венцы, а фасад окрашен в насыщенный красный цвет. Кстати, он станет первым домом, который благодаря проекту подключат к городским сетям — воде и канализации.

Работы в доме по ул. Калинина, 12, представляющем историческую средовую застройку города, проводились с 19 июня по 16 июля. Этот дом является образцом деревянного зодчества. Фото kazan-journal.ru

— Выяснилось, что у дома на ул. Калинина вообще нет инженерных сетей. То есть в XXI веке жители ходят за водой на колонку. Они обратились за помощью, подали нам заявку, как и все остальные дома, а когда туда пришла наша команда, выяснилось, что там все гораздо сложнее, чем просто работа с фасадом. Было принято решение о том, что мы займемся этой проблемой и пойдем на эти расходы. Порядка 500 тыс. рублей стоит проложить сегодня в такой дом канализацию и воду. В эти дни уже должна начаться прокладка сетей, — рассказала Олеся Балтусова.

Другой объект — дом Беркутова на Ф. Карима, 11. ООО «ТСНРУ» и ООО «Реставратор» с волонтерами покрасили фасад здания в нежно-голубые тона, на крышу строения вернули утраченный декоративный аттик. Дом врача Беркутова — также образец деревянного зодчества, построенный в конце XIX века. В его декоративном оформлении сочетаются татарские народные мотивы с элементами модерна. Сейчас в нем проживают потомки владельца-лекаря.

— Если суммировать все затраты наших партнеров и спонсоров на этот сезон, то на три дома было затрачено примерно 5 млн рублей. 1,2 миллиона пожертвовал «Ак Барс Банк» — на восстановление декора у дома Беркутова, — сообщила помощник президента РТ.



Фасад дома Беркутова на Ф. Карима, 11 покрасили в нежно-голубые тона, на крышу строения вернули утраченный декоративный аттик. Фото kazan-journal.ru

«Даже Мединский приезжал к нам, надел каску...»

Стоит заметить, что казанский «Том Сойер Фест» — первый в России, где взялись проработать на законодательном уровне порядок участия волонтеров в реставрационных работах на объектах культурного наследия.

— В одном из майских указов президента есть специальный пункт о содействии волонтерам в сохранении историко-культурного наследия, но до сих пор Министерство культуры не выпустило положение о порядке участия волонтеров в этом деле. Тем не менее у нас есть четырехстороннее соглашение с Комитетом по охране памятников, и мы опираемся в работе на этот документ. У нас полностью соблюдается все законодательство, никаких преференций нам никто не дает, — выступила зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

При этом, как отмечает спикер, организаторам «Том Сойер Феста» продолжают периодически задавать вопрос о том, кто разрешил трудиться на площадках фестиваля неаттестованным работникам.

— Есть список работ, подлежащих аттестации. А те работы, которые выполняют наши волонтеры, — не подлежат ей. Даже когда Владимир Мединский (министр культуры РФ, — прим. ред.) приезжал к нам, он тоже расписался в журнале, надел каску и так далее. Все очень строго, — сообщила Фарида Забирова.



«Даже когда Владимир Мединский приезжал к нам, он тоже расписался в журнале, надел каску и так далее. Все очень строго», — сообщила Фарида Забирова. Фото Васили Ширшовой

«Иностранцы хотели увидеть здесь «лес, природу и медведя»

В этом году помимо местных жителей фестивалю помогали зарубежные волонтеры, которые приехали из Франции по программе международного сотрудничества (в рамках соглашения между центральным советом ВООПИиК и французской ассоциацией Rempart).



— Иностранные волонтеры сами изъявили желание приехать к нам. У нас было шесть человек, а заявлялись больше десяти. Дело в том, что, оказывается, получить визу в Россию тоже не так просто, — рассказал о работе с волонтерами координатор фестиваля, руководитель «Музея Чак-Чака» Дмитрий Полосин. — Многие, когда мы спрашивали их, почему они приехали именно в Казань, говорили, что им понравилось само слово «Казань». Наши гости говорили, что хотели увидеть здесь «лес, природу и медведя». Ну и, естественно, хотели поработать с нами. Конечно, мы предоставили им культурную программу, показали лес, прокатились на лошадях и объяснили, что медведи тут не водятся.

Завершая пресс-конференцию, спикеры напомнили, что сейчас идет сбор заявок на следующий сезон — обращения будут приниматься с сентября по январь. В феврале пройдет экспертная оценка объектов и их отбор, на весну приходятся обмеры, подготовка проектов цветового решения, согласования, а в мае следующего года в Казани стартует очередной «Том Сойер Фест».