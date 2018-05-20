Гибель богов

ГСО РТ завершил сезон выступлений в Большом зале Московской государственной консерватории. В пятницу прозвучал четвертый из четырех заявленных концертов. В программе была шестая симфония Густава Малера, за пультом — Александр Сладковский. Корреспондент «Реального времени» побывал на этом концерте.

И ничего не надо объяснять

Начнем с прямой речи самого Густава Малера, писавшего, что «ничего не стоит та музыка, о которой сначала надо слушателю сообщить, какие чувства в ней заложены и, соответственно, что он должен сам почувствовать». При исполнении музыки любого композитора, не только Малера, ГСО РТ под управлением Александра Сладковского публике ничего не надо рассказывать, она все сама поймет с первых нот. Так выпукла, ясна и глубока трактовка дирижера.

Большой зал консерватории был заполнен до отказа, было хорошо ясно, что на концерте нет случайных людей. Публика пришла на Малера в исполнении ГСО РТ. Публика пришла на Сладковского. Немаловажная деталь — билеты на концерт регионального оркестра были в дефиците, лишние билетики безнадежно спрашивали уже возле памятника Чайковскому.

Шестая симфония Густава Малера, «трагическая», не столь часто исполняемая, труднейшая, требующая и от музыкантов и от дирижера обнаженного нерва, это всегда еще и экзамен на зрелось, который татарстанский оркестр традиционно уже в последние годы выдержал на «отлично». Подтверждение тому — более чем четвертьчасовые аплодисменты в финале.



Выступления казанцев традиционно предварил Юлиан Макаров, не рассказывая о том, «что надо почувствовать», а просто эмоционально помогая настроиться на нужную волну



Трагичность симфонии может подразумевать множество вариантов. Александр Сладковский со свойственным ему романтизмом трактует шестую именно как высокую трагедию, где схлестываются силы добра и зла, где гибнут боги-идолы, чтобы дать дорогу Всевышнему, принесшему в мир новую гуманную идеологию. Где человек гибнет в невозможности сопротивляться судьбе, но исполнение Малера выстроено так, что в финале нет отчаяния, а есть катарсис, есть вера в силы добра.

Выступления казанцев традиционно предварил Юлиан Макаров, не рассказывая о том, «что надо почувствовать», а просто эмоционально помогая настроиться на нужную волну. Макаров отметил, что на сцене — полный состав оркестра. 115 музыкантов. И пригласил на сцену сто шестнадцатого — главного героя вечера маэстро Александра Сладковского.

На равнине и над бездной

Классическая четырехчастная шестая симфония Густава Малера — это четыре акта трагедии, четыре театральных акта борьбы, когда занавес только-только опустился, но на души и сердца слушателей накатывает новая волна, в ней можно утонуть, утопить себя в отчаянии, но дирижерская палочка в руках маэстро — это то, что вытягивает из бездны.

Взмах палочки и, если оперировать литературными терминами, экспозиция повествования уже начинается с вихря трагических звуков



Сладковский в черном, очень идущем ему фраке, появляется на сцене, уже неся в себе трагедию. Его совершенный актерский аппарат, что не столь часто встречается у дирижеров, полностью настроен еще за кулисами. Взмах палочки и, если оперировать литературными терминами, экспозиция повествования уже начинается с вихря трагических звуков. Первая часть шестой симфонии — это власть судьбы, рока, который безжалостен к человеку, и эти тягостные минуты завершаются апофеозом.

Вторая часть, в которой чуть-чуть брезжит свет, надежда на отдохновение — это всего лишь ложь и мираж. Обманка, красивая обертка, в которой ничего нет. И она логично приводит к третьей части, сложной, в которой человек словно выворачивает себя наизнанку. Третья часть — это и исповедь, и смертельная боль от одиночества. Рискну предположить, что Сладковский трактует ее так.

И, наконец, четвертая часть симфонии, когда трагедия достигает апогея, когда рушатся миры, крушатся идолы, человек вовлечен в водоворот мировой катастрофы. Трижды достигается кульминация, когда, кажется, уже все, но нет. Тромбоны проговаривают свой текст, за которым следует финал. Занавес закрывается, но что дальше может произойти с лирическим героем симфонии?

В сезоне 2018/2019 у ГСО РТ и Александра Сладковского впервые за всю историю региональных оркестров будет свой абонемент в Московской государственной консерватории



Финал, как это не парадоксально, у Сладковского не бывает концом, потому что за концом всегда следует начало. И, как сказано в Писании, «Над звездами всходят новые звезды». Мир цикличен, и все обязательно повторится. В трактовках Сладковского часто присутствует трагедия, но никогда не бывает отчаяния.

…Когда дирижер положил палочку и несколько секунд постоял, отрешенный, зал словно выдохнул накопившиеся эмоции в единодушном «Браво!». Маэстро много раз выходил на поклон, но так и не бисировал. Бисировать после более чем часового поединка с судьбой? Побойтесь Бога!

В сезоне 2018/19 у ГСО РТ и Александра Сладковского впервые за всю историю региональных оркестров будет свой абонемент в Московской государственной филармонии.