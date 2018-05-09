День Победы в Германии: «Посмотрев немецкие фильмы о войне, вряд ли можно простить...»

Кино и немцы: Вторая мировая глазами германских кинематографистов

Уроженец Казани Александр Галкин, работающий в компании Microsoft, перебрался из Силиконовой долины (США) в Гамбург (ФРГ). В преддверии Дня Победы айтишник дает обзор немецких фильмов, связанных с событиями Второй мировой войны. Перечисленные им ленты колумнист «Реального времени» рекомендует к просмотру.

Победителем считается не только СССР

Традиционно одним из самых народных праздников в России является 9 Мая. Именно в этот день проходит Парад Победы, который уже в течение многих лет не столько связан с самой победой в Великой Отечественной войне, сколько является смотром — демонстрацией военной мощи современной России.

Так как живых ветеранов этой войны остается все меньше и меньше, появилось и развивается движение «Бессмертный полк», которое позволяет поучаствовать в параде любому человеку, чью семью затронула та война. Этот парад проходит в том числе и в Германии, хотя, конечно, в намного меньшем масштабе.

Это связано не только с тем, что для Германии 9 Мая — это совсем не праздник и помнить или отмечать его было бы странно. В первую очередь это связано с тем, что для Германии, как и практически для всех остальных стран, это была Вторая мировая война (Zweiter Weltkrieg), в которой участвовало много стран, а не только СССР. Собственно Великую Отечественную войну в немецких источниках (фильмах, книгах) обычно просто называют как Восточный фронт (Ostfront). Поэтому и победителем в этой войне в Германии считается не только СССР, но и другие страны антигитлеровской коалиции (в первую очередь Великобритания и США).

Этот парад проходит в том числе и в Германии, хотя, конечно, в намного меньшем масштабе. Фото russkoepole.de



Чтобы понять, как немцы относятся к этой войне и что чувствуют, надо родиться и прожить в Германии. К сожалению, для многих из нас это невозможно. Но есть и другой, пусть менее достоверный, но зато доступный нам путь — это посмотреть фильмы о войне, снятые в Германии для немецкой аудитории. Именно этим путем пошел я, и поэтому в своей статье я постараюсь дать ссылки на те немецкие фильмы на эту тематику, которые произвели на меня особое впечатление.

Неприятие фашизма

Фашизм как идеология стал трагедией для многих стран и народов. Для СССР (и ее правопреемницы — России) это в первую очередь трагедия войны, огромное число человеческих жертв и подвиг народа. Наверное, не так очевидно, но это стало также трагедией и для Германии: ведь идеологию Гитлера на самом деле поддерживали совсем не многие, особенно по мере того, как повышался градус ее одиозности. Однако немногие были готовы к тому, чтобы отдать свою жизнь за борьбу с этой идеологией, как, например, Ганс и Софи Шолль (Geschwister Scholl), участники группы Сопротивления «Белая роза», подвиг которых хорошо известен в СССР и Германии. Одноименный фильм, снятый в 2005 году, произвел фурор на кинофестивале в Берлине.

Хотя, конечно, были и многие другие, о подвиге и судьбе которых мы не знаем и никогда не узнаем. Об этом есть хороший немецкий фильм Napola (в русском прокате «Академия смерти»), в котором показывается идеологическая и спортивная подготовка нацистской молодежной элиты, известной как Hitler-Jugend (Гитлерюгенд). Будучи художественным фильмом, он частично основан на реальных событиях (мемуары дедушки режиссера) и показывает, что даже в семьях убежденных нацистов дети не всегда поддерживали идеологию своих отцов. И если подобного рода бунты были в семьях нацистов, то можно понять, что среди простых немцев и австрийцев поддержки было еще меньше.

После войны: с чувством вины по жизни

После поражения Германии и показательного суда и казни нацистских преступников осталось целое поколение, которое ощущало огромную вину за все те преступления, которые совершила их нация во время войны. И это даже в первую очередь не Восточный фронт, а холокост и концлагеря. Вернувшиеся с войны, побывавшие в плену в СССР немцы были вынуждены нести это чувство вины в себе до конца своей жизни, часто передавая ее своим детям. Сложно сказать, насколько был виновен каждый конкретный солдат или офицер, участвовавший в войне на стороне нацистов, но он явно ощущал свою личную вину, и для многих это стало личной трагедией. Здесь я бы посоветовал посмотреть хороший немецкий фильм «Чудо Берна» (Das Wunder von Bern), где основная история о неожиданном возвращении Германии титула футбольного чемпиона через 8 лет после окончания войны (на Кубке мира в швейцарском Берне) на самом деле является лишь канвой для рассказа об отношениях вернувшегося из советского плена отца и его 11-летнего сына.

Кстати, это чувство вины до сих пор живо и заметно в немцах. И оно проявляется не только в установке различных памятников жертвам холокоста (например, в 2000-е годы огромный памятник появился прямо в центре Берлина), но, на мой взгляд, является еще одной из причин, почему Германия так либерально относится к беженцам и приняла их в таком большом количестве в последние годы.

Трагедия Германии после войны также связана с ее разделением на Восточную и Западную Германию. И хотя это разделение существовало всего 40 лет, и уже почти 30 лет минуло с даты падения Берлинской стены, последствия этого разделения еще живы в обществе. Хотя границы уже нет столько лет, термин Восточная Германия (Ostdeutschland) для бывших земель, входящих в зону влияния СССР, до сих пор широко используется. Когда я учился в Германии (а это было в 2000-х годах, примерно через 15 лет после падения стены), знакомясь с немцами, я заметил, что немцы из ГДР практически всегда, представляясь, говорили, откуда они. ГДР по своему внутреннему устройству очень походила на СССР: идеология коммунистической партии, пионерское движение (со своими летними лагерями), партячейки на предприятиях, «дачи», очереди на квартиры и даже авоськи!

По сути, падение Берлинской стены и объединение Германии для жителей ГДР очень походило на ту метаморфозу, которая произошла у нас в стране в 1991 году, после августовского путча и распада СССР как государства. Только здесь контраст был еще более резок, ведь сразу после падения стены и отмены паспортно-визового режима любой из жителей бывшей ГДР мог поехать в западную часть и увидеть, почувствовать, что такое капитализм и в чем его отличие от коммунизма. И здесь нельзя не упомянуть один из моих самых любимых немецких фильмов — «Прощай, Ленин!» («Гуд бай, Ленин!», Good bye, Lenin!), рассказывающий о событиях, происходивших в Восточном Берлине сразу после падения стены и о жизни семьи из ГДР в это время. Одну из главных ролей в этом немецком фильме (медсестры Лары, возлюбленной главного героя) сыграла наша соотечественница Чулпан Хаматова.

Посмотрев все эти немецкие фильмы о войне, конечно, вряд ли можно простить, но стоит хотя бы понять…

Александр Галкин