«Много стран работает над созданием искусственного глаза...»
Директор клиники «Кузляр» — о рынке частной медицины, особенностях офтальмологических клиник и сотрудничестве с ФОМС
В 2009 году на татарстанский рынок офтальмологии вышла клиника «Кузляр». Возглавил ее рентгенохирург Станислав Жернаков, которому пришлось переквалифицироваться в офтальмолога. О конкуренции частных и государственных клиник, о сотрудничестве с ФОМС и возможности совмещения врачебной и управленческой деятельности Станислав Жернаков рассказал в интервью «Реальному времени».
— Станислав Викторович, расскажите о себе — где вы родились, где учились? Как складывалась ваша карьера до клиники «Кузляр»?
— Родился я в Москве. Но большую часть жизни провел в Казани. Здесь же закончил медицинский университет. После ординатуры попал в специальность, которая только приобретала популярность, — рентгенохирургию. Направление совмещает в себе рентгенологию, кардиологию, сердечно-сосудистую и кардиохирургию. Работал в РКБ-2, затем меня пригласили в клинико-санитарную часть Альметьевска, где я с нуля создал отделение рентгенохирургии. После работал в Самаре по той же специальности и так же создал отделение с нуля.
Дети подрастали, хотелось вернуться в Казань. Как раз и поступило предложение возглавить здесь клинику «Кузляр». Для этого пришлось пройти переподготовку по офтальмологии и организации здравоохранения. Но оперативной хирургией по офтальмологии я не занимаюсь, в этой области у меня теоретические знания.
— Тяжело было перестроиться с оперирующего хирурга на руководителя?
— Откровенно говоря, хирургическую активность я закончил только два года назад. До этого совмещал две должности. С утра до вечера работал главным врачом в «Кузляр», а по ночам дежурил как обыкновенный рентгенохирург в другой больнице. Просто чтобы постепенно перестроиться.
— А сейчас как? Окончательно перестроились?
— Наверное, да. Правда, периодически мне все равно снятся операции. Тянет. Но должность руководителя поглощает все возможное время. С учетом того, что у нас три клиники, одна из которых в Чистополе, много времени проходит в разъездах. Постоянно приходится решать какие-то сложные вопросы. А они бывают не только с персоналом, но и с контролирующими органами. Поток не прекращается.
— Какова история появления вашей клиники, почему решили взять название на татарском? Какие инвестиции были вложены в создание клиники?
— Про инвестиции ничего сказать не могу, поскольку я не собственник. А с названием логика простая. В Татарстане как минимум 50% населения говорит на татарском языке. А процентов 85 знают основные татарские слова. «Кузляр» в переводе с татарского означает глаза. Это и был основной посыл пациентам. Конечно, сейчас это имя стало нарицательным. У нас есть зарегистрированный товарный знак, и коллеги из других регионов России знают, что «Кузляр» — это Казань.
В Татарстане как минимум 50% населения говорит на татарском языке. А процентов 85 знают основные татарские слова. «Кузляр» в переводе с татарского означает глаза
Чтобы оснастить клинику, нужно от 80 до 150 млн рублей
— Насколько велика конкуренция на вашем рынке?
— Не секрет, что частные клиники конкурируют не между собой, а с государственными клиниками. Суммарно вся негосударственная медицина делает примерно столько же, сколько республиканская офтальмологическая больница. Пациентов, в принципе, хватает на всех, просто пациент теперь сам выбирает, куда ему обратиться. Государственные клиники за последнее десятилетие сделали большой шаг в сторону пациентов. Сейчас они по оснащению практически ничем не отличаются от частных.
У государственных клиник есть программа ОМС. Но они активно развивают и внебюджетную медицину. Причем, если у государственных клиник на внебюджет работает целая поликлиника, то у нас только 12 врачей. Поэтому конкурировать с ними весьма сложно.
— Правда ли, что рынок частной медицины прошел фазу бурного роста и достиг зрелости? Можно ли то же сказать про офтальмологию?
— Однозначного ответа нет. Кажется, всегда найдется ниша, которая позволит вновь пришедшей клинике сделать первые шаги. Что касается конкретно офтальмологии и в частности коррекции зрения, тут пик не достигнут, охват еще неполный, мы не зашли в малые населенные пункты, которым тоже требуется помощь. Конечно, когда-нибудь мы дойдем до того, что прооперируем всех, достигнем пика и сфокусируемся на лечении возрастных заболеваний вроде катаракты. Но пока пик не достигнут, и ниши для других клиник существуют.
— Что сейчас определяет лидерство на рынке?
— Прежде всего — врачебный коллектив. Если вы оперируете плохо (а чтобы испортить репутацию, достаточно нескольких случаев), это сильно скажется на имидже клиники. И даже может привести к коллапсу. Персоналу же важно, чтобы вовремя платили зарплату и чтобы она была высокой. Если вы не можете обеспечить эту стабильность, врачи разбегутся.
Если еще лет 10 назад у всех было разное оборудование, сейчас оно практически одно и то же. Производители могут быть разными, но качество примерно одинаковое
— Сейчас ваши клиники работают в Казани и Чистополе. Почему начали путь в Закамье с Чистополя? Есть ли у вас в планах дальнейшее расширение географии?
— Все просто — в Чистополе нет негосударственных офтальмологических клиник, а некогда порушившиеся государственные сейчас только возрождаются. Отделение там есть, но операций по катаракте, глазному дну они не проводят. И потом, чем ближе клиника, тем проще ею руководить. Все-таки Чистополь не так далеко. Планы по расширению есть, но делиться ими пока не буду.
— Насколько сложно оборудовать клинику современной техникой, сколько это стоит, кто основные поставщики?
— Если еще лет 10 назад у всех было разное оборудование, сейчас оно практически одно и то же. Производители могут быть разными, но качество примерно одинаковое. Есть достойные производители из Тайваня, Китая, Южной Кореи, Японии, Америки, России. Вопрос лишь в цене. В среднем, стоимость оснащения клиники, в зависимости от направления, варьируется от 80 до 150 млн рублей. Это только основная техника. Плюс ее нужно не только установить, а дальше обслуживать.
«На ОМС нельзя заработать»
— В 2016 году директор клиники «Расческов» высказал претензии министру здравоохранения о сотрудничестве с ФОМС. Клиника открыла центры в удаленных районах Татарстана, но рентабельность оказалась низкой. Как вы относитесь к возможности сотрудничества с фондом обязательного медицинского страхования? Видите ли возможности для частной медицины в этой системе?
— У Александра Расческова были свои задачи, у Министерства здравоохранения — свои. Задача Минздрава — обеспечить первичный поликлинический прием. А Александр Юрьевич хотел операции. Вот и вся ситуация. Я понимаю Минздрав: главное, чтобы пациенту была оказана первичная помощь. Будет ли он оперироваться, пойдет ли на терапевтический прием, поедет ли в Казань или в другое место — второй вопрос. ОМС — социальная нагрузка. Здесь нельзя заработать.
В 2012 году первой клиникой, которая вошла в программу ОМС, была клиника «Кузляр». Нам тогда дали пять проблемных поликлиник, была составлена смета. Это был очень хороший опыт и для Минздрава, и для нас. Чтобы обеспечить прием одного пациента по ОМС в 2012 году, мне нужно было принять как минимум девять человек. А платить возможно было только трем. Когда я посчитал все затраты, связанные с ОМС, то решил, что в ближайшее время не готов тратить такие деньги.
В 2016 году мы часто встречались с руководством Минздрава РТ, республики, с инициативной группой по поддержке предпринимательства. Это дало определенный эффект. Нам выделили государственный заказ не только на поликлиническую часть, но и на хирургическую. Он был небольшой, но, во всяком случае, он был. Нашей клинике на 2017 год дали 103 операции по дневному стационару. Считаю, что это победа. Если мы хорошо поработали в прошлом году, в следующем нам эту часть могут увеличить. Также, согласно новому документу, новые клиники на рынке могут начинать только с поликлинической части. А если они хорошо себя проявят, им дадут право на хирургию.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, рынок не снижается. Пациентов много. В век цифровых технологий все больше людей читают о новейших достижениях в интернете и, соответственно, примеряют их к себе
Лечиться там, где живешь
— Какие финансовые показатели сейчас у клиники, как они меняются год от года?
— Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, рынок не снижается. Пациентов много. В век цифровых технологий все больше людей читают о новейших достижениях в интернете и, соответственно, примеряют их к себе. Это в основном молодые люди, которые хотят избавиться от очков или контактных линз путем лазерной коррекции. Нельзя сбрасывать со счетов старшую возрастную группу, которая идет на операции по катаракте и глаукоме. Большой сегмент занимают заболевания детского возраста, которые надо держать под наблюдением. Могу сказать, что наш объем выручки за 2016 год превысил 58 млн рублей. И объемы растут. (В«Кузляр» пока не раскрывают цифр за 2017 год, в «СПАРК-Интерфакс» данных пока также нет, — прим. ред.)
— Российская офтальмология отстает или находится в мировых трендах?
— Российская офтальмология всегда была передовой. Может быть, мы проигрываем в чем-то по производству, но качество и объем остаются на уровне зарубежных коллег. Я вообще считаю, что лечиться надо там, где ты живешь. За рубежом может быть много антуража, но суть — одна.
— А какие сейчас самые острые офтальмологические вопросы?
— Я бы говорил не об острие, а о том, что будет востребовано. Это — технологии по лечению заболеваний сетчатки. Проще всего сравнить эту патологию с острым повреждением миокарда. Есть такое выражение «время — миокард». Суть его в том, что чем больше времени вы ждете, тем больше клеток миокарда отмирает. И тем меньше шансов восстановить полностью всю работоспособность сердца. Так и в офтальмологии: чем быстрее обратишься в клинику, тем больше шансов сохранить зрение.
— Можно ли говорить о каких-то прорывах в лечении офтальмологических патологий? Что лечится ли из того, что раньше считалось неизлечимым?
— Много стран работает над созданием искусственного глаза. Если объяснять просто, то в глаз вставляется камера, которая напрямую передает сигнал в мозг. Но говорить о том, что есть какие-то законченные разработки, пока не приходится. Все это единичные случаи. На промышленное производство пока ничего не поставлено.
Российская офтальмология всегда была передовой. Может быть, мы проигрываем в чем-то по производству, но качество и объем остаются на уровне зарубежных коллег
— Какова статистика заболеваемости по России и насколько она хуже или лучше, чем в мире? Как она меняется?
— Статистика по России и миру в целом совпадает. Исключение может быть по разным группам заболеваний у монголоидных и афроамериканских рас. У кого-то превалирует глаукома, у кого-то катаракта. Но в целом у Европы и России карта болезней примерно одинаковая.
— Не могу вас не спросить — как сохранить зрение, если проводишь много времени за компьютером?
— Со своей теоретической колокольни и жизненного опыта могу посоветовать читать только печатную литературу. Для сохранения зрения — это наилучший вариант. Конечно, по работе мы все вынуждены много сидеть за монитором и пользоваться различными гаджетами. Поэтому раз в час нужно отвлекаться от компьютера. Это поможет убрать застой во всех органах.
Справка
Станислав Викторович Жернаков родился 22 декабря 1972 года. Главный врач, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Получил высшее образование в КГМУ в 1996 году. С 2011 год по настоящее время главный врач клиники «Кузляр». Женат, воспитывает двоих детей.
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