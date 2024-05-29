«Опыт вашего театра потрясающий — вы сами воспитываете себе кадры»

Камаловский театр написал книгу о том, как работает его менеджмент

Фото: Максим Платонов

На театрально-образовательном фестивале-форуме «Науруз» презентовали книгу «Особенности национального театрального менеджмента. Опыт ТГАТ им. Г. Камала». Издание выпустил ГИТИС, а работали над ним сотрудники театра, которые прошли обучение по программам DBA и MBA в Высшей школе бизнеса КФУ и в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. По сути, книга рассказывает о внутренней кухне Камаловского: от продвижения до финансов.



Обучился сам — отправь учиться других

Над книгой в театре Камала трудились 320 дней — столько времени прошло от идеи до воплощения. Но история ее началась с того, что в театре придумали систему, когда новые кадры после трех лет работы идут учиться — сначала по президентской программе, через три года — MBA. Поскольку театр оплачивает учебу, дипломные проекты тоже связаны с местом работы.

— Когда таких работ накопилось около восьми, я сказал: а почему мы просто пишем, воплощаем и забываем о них? — рассказывает директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов историю создания книги. — Второй фактор: мы часто общаемся с другими директорами, они звонят, задают вопросы. И я устал отвечать на них, мы решили собрать все дипломные работы и издать.

На одном из форумов Якупова попросили привезти книги из ГИТИСа. Так директор узнал об издательской деятельности вуза, позвонил ректору Григорию Заславскому и поинтересовался, можно ли оформить тексты дипломов в книгу. К тому же в ГИТИСе есть продюсерский факультет!

На одном из форумов Якупова попросили привезти книги из ГИТИСа. Так директор узнал об издательской деятельности вуза. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Читать можно не только директорам национальных театров

При этом, конечно, тексты пришлось адаптировать — этим занимался редактор-составитель Альфир Яруллин, специалист по маркетинговым исследованиям и любитель Камаловского театра.

— Он театр с административной стороны не знает, нам было интересно, чтобы такой человек прочитал дипломные работы, задал нам вопросы, — указал метод работы над книгой Якупов.

Помимо него, текстами занимались заместители директора театра: Ранис Сахибуллин (по зрителю), Марсель Залялеев (по финансам), Гузель Ахтямова (по управлению персоналом), Ильшат Латыпов (по маркетингу и PR), а также заведующий труппой Исрафил Сафин, начальник IT-отдела Линар Шамсутдинов и главный бухгалтер Галина Тимершина.

Инициатором книги был Ильфир Якупов. Реальное время / realnoevremya.ru

Такой книги, написанной практиками, нет, отметил директор Камаловского, впрочем, в конце полушутя заметив, что слово «национальный» — это еще и маркетинговый ход. То есть ее могут читать специалисты и других театров. Тираж — 1 000 копий. Ильфир Якупов предположил, что у книги будет продолжение. А заместитель директора ВШБ КФУ Венера Вагизова напомнила, что директор и сам сначала учился на MBA, а потом и DBA (то есть стал доктором управленческих наук).

— Не было до сих пор такой литературы, которая системно отразила бы все основные направления развития театральной деятельности, — выразила мнение Вагизова.

Цифры, аналитика, таблицы, прогнозы

В книге девять глав: специфика национального театра, менеджмент, зритель и репертуар, кадровая политика, инструменты маркетингового анализа, технологии продвижения, бизнес-процессы, IT-технологии, финансовая деятельность. При этом приводятся данные не только по Камаловскому, но и по другим театрам республики.

К примеру, можно узнать, как делятся по поколениям потенциальные зрители в Татарстане. Или что Камаловский в 2022 году выполнил план на 125%, уволил 48 и принял 79 новых сотрудников (для сравнения цифры допандемийного 2019 года — 27 и 33). Что по количеству зрителей в 2022-м театр был на позициях после Тинчуринского, оперного, Качаловcкого и кукольного — это 134 100 человек. Что средняя стоимость билета в 2017-м составляла 397 рублей (а в 2022-м — 757). Что два года назад финансирование театра составило 134 341 000 рублей. А также, к примеру, что у Бугульминского театра есть только один аккаунт в соцсетях — во «ВКонтакте». И только у Тинчуринского есть канал в Rutube!

Интересна глава по маркетингу. Здесь представлены результаты PEST-, SNW- и SWOT-анализов, а также анализ по Портеру. А в главе, посвященной пиару, прогнозируется использование в этой сфере чат-ботов.

— Конечно, мы слышали, что такая книга готовится, — рассказала директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова. — Получив приглашение, я тут же примчалась. Я в предвкушении, хочу уже в дороге это читать и читать.

— Книга должна читаться, — отметил главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев. — Я сейчас был в нашей библиотеке — книги пылятся. Дай бог, чтобы эта книга не запылилась. Я даже не знал, что это получится. Я слышал, да, просто мы на третьем этаже, а он (Якупов) на первом, он делает все очень скромно, особо не рекламирует.

— Сейчас кадров очень мало — идет смена поколений, новые подходы к обучению, новые задачи, — отметила Вера Пильгун, ведущий специалист научного отдела РИТИ-ГИТИС. — У нас получается ситуация, что мы готовы масштабироваться, но даже наши преподаватели отвечают: мы же не резиновые, у нас есть и другие дела. Опыт вашего театра потрясающий — вы сами воспитываете себе кадры.

В завершение приведем цитату из книги: «Малая часть общества осознает, что современный театр может быть разным, и чтобы это понять, нужно лишь попробовать окунуться в эту атмосферу. Есть часть общества, которой очень тяжело заставить себя купить билет и прийти в театр, чтобы оценить театральное искусство на уровне личностных ощущений. В России каждый пятый человек, к сожалению, никогда не был в театре, то есть миллионы людей отказались от данного вида досуга на основании какого-то стереотипа, предвзятого отношения».



«Сейчас кадров очень мало — идет смена поколений, новые подходы к обучению, новые задачи», — отметила Вера Пильгун. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru