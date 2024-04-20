Байки из жизни Ризата и Зиниры Рамазановых: коварная попутчица и продавщица-хейтер

Семейный дуэт, любимый татарской публикой, — о том, каково в буран потеряться в незнакомом районе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ринатом и Зинирой Рамазановыми

«Реальное время» продолжает делиться «байками» из жизни звезд татарской эстрады. Сегодня забавными историями из будней артистов делятся Ризат и Зинира Рамазановы.

Дуэт, собирающий миллиона просмотров

Супруги Ризат и Зинира Рамазановы познакомились и начали встречаться, когда были студентами института культуры и искусств. Получив дипломы, влюбленные поженились. Супруг первым стал выходить на сцену. А в 2015 году в Уфе семейная пара впервые спела дуэтом: Ризат и Зинира исполнили композицию «Сиреньнәр» («Сирени»). Так началась их совместная карьера.

Творчество Рамазановых популярно не только на сцене, но и в интернете. Так, клип на песню «Авылкаем» («Деревенька»), опубликованный на YouTube 1 августа 2022 года, набрал 3,4 миллиона просмотров. Также аудитория оценила композиции «Серләремне» (1,5 миллиона просмотров), «Алмагач бураны» (1,3 миллиона) и «Буран» (1,1 миллиона просмотров). А 2 апреля на музыкальных площадках вышла песня «Рәхмәт сиңа» («Спасибо тебе»).

«Вам клуб нужен? Я тоже не знаю, где он»

Сегодня успешный дуэт ездит на гастроли по всей России. А начиналось все с поездок по селам Татарстана, вспоминает Ризат. В одном из них произошел забавный случай.

По словам Ризата, в тот день был сильный буран. Исполнители на «газельке» чуть не застряли в захолустной деревеньке, пока кружили по ней в поисках клуба. Найти его никак не удавалось. Наконец решили попросить о помощи. Остановились около магазина, откуда как раз вышла женщина с двумя пакетами. Она пообещала показать дорогу до клуба и попросила подвезти ее. Ризат согласился.

Женщина показывала дорогу и вдруг неожиданно заявила: «Меня здесь оставьте». А где же обещанный клуб, поинтересовались певцы. «А вам разве клуб нужен? Я тоже не знаю, где он», — ответила незнакомка и была такова.

В 2015 году семейная пара впервые спела дуэтом: Ризат и Зинира исполнили композицию «Сиреньнэр» («Сирени»). Так началась их совместная карьера. предоставлено realnoevremya.ru Ринатом и Зинирой Рамазановыми

Еще одна история — это, пожалуй, страх каждого артиста. Однажды прямо перед выходом на сцену Зинира обнаружила, что на ее платье сломалась «молния». Причем Ризат в это время уже начал выступление.

— У нас есть выход, где я начинаю петь, пока Зинира еще за сценой, — объяснил певец. — Один куплет с припевом спел. Дальше должна вступить Зинира. Я его исполнил на автомате, думаю: «Почему Зинира не поет, где она?» Она должна была выйти на сцену сзади.

Как выяснилось позже, певица в это время боролась с не вовремя сломавшейся застежкой платья. За кулисами началась настоящая паника, танцовщицы пытались помочь, но ничего не получилось. Что делать? Пришлось честно рассказать о ситуации зрителям. Публика только посмеялась.

— Булавками кое-как закрепили, допели. Зинира стоит столбом, чтобы не было видно, — со смехом рассказал Ризат.



Сегодня успешный дуэт ездит на гастроли по всей России. А начиналось все с поездок по селам Татарстана. предоставлено realnoevremya.ru Ринатом и Зинирой Рамазановыми

Интересным случаем певец недавно поделился с подписчиками в социальных сетях. В продуктовом магазине он встретил продавщицу-хейтера и убедил ее, что он — вовсе не Ризат Рамазанов, а просто похож на известного исполнителя.

— Не люблю я их, — сказала собеседница о Рамазановых. — Все время скачут и поют о свой любви друг к другу.

Впрочем, Ризат не обиделся на столь критическую оценку. Вместо этого подарил женщине два билета на свой концерт. Та, поняв, что все-таки беседовала с артистом, со смехом скрылась в подсобном помещении.