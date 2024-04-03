Зачем нужны литературные критики и книжные блогеры?
Сейчас выходит огромное количество книг. Их так много, что читателям сложно разобраться и найти «свою» книгу. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с книжным обозревателем журнала «Правила жизни» и главным редактором литературного медиа БИЛЛИ Максимом Мамлыгой о том, зачем нужны литературные медиа и критики, как социальные сети формируют литературные тренды и как блогеры повлияли на децентрализацию чтения в России. А также обсудят книжные рейтинги и поговорят о том, почему в Татарстане регулярная книжная рубрика есть только в «Реальном времени».
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».