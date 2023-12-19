Гид по улице Межлаука: вокруг Мочальной площади

Гид по Большой Варламовской. Часть 2-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps. ул. Межлаука, 35

Сегодня гуляем по окрестностям Колхозного рынка — торговые павильоны сейчас соседствуют с торговыми центрами, построенными на месте домов XIX века. Смотря сейчас на карту, трудно понять, что это тоже Межлаука. На Тукая она переходит в бывшую Мочальную площадь, за которой следовало торговое пространство рядом с Варлаамовской церковью. Как пишет Алексей Клочков, рынок здесь был и до Великой Отечественной войны: «представлял он собой некое бесформенное нагромождение дощатых строений, выкрашенных (как и все прочие казанские рынки того времени — те же Ягодный и Чеховский) какой-то синей масляной краской омерзительного оттенка, а в его деревянных переходах легко можно было заблудиться» (видимо, не случайно, Гордума пыталась называть улицу Межлаука Сусанинской!). Одно из его названий — «Синий рынок». Любопытно, что к моменту появления здания Колхозного рынка улица потеряла название Колхозная и стала называться Межлаука.

Межлаука, 37

«Облагороженный» по современной моде двухэтажный дом конца XIX века. На старых панорамах видно, что его первый этаж был кирпичный, а второй — деревянный, обшитый тесом с резными деталями. Похожий, меньших размер, чем первый этаж выкрашен в красный цвет, стоит рядом. А с другой, в районе парковки, упомянутый в списках ценных объектов, снесен — деревянный одноэтажный дом второй половины XIX века, на каменном цоколе и резными наличниками.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Т.П. Столбовой — И.П. Оконишникова (Межлаука, 26 )

Это был дом в классицистическом стиле первой половины ХIХ века с фронтоном над антресольным этажом.

Иван Петрович Оконишников родился в Свияжске, был старообрядцем старопоморского согласия, при этом в Казань переехал только в 1874-м. С другим известным старообрядцем, Яковым Шамовым, он арендовал у Казанского городского общества водяную мельницу под Кремлем, а также оплатил пользование аналогичными мельницами в нескольких селах. В 1891-м у него на Большой Проломной (Баумана) появился торговый дом «И.П. Оконишников и сыновья» с капиталом в сумме 300 тысяч рублей. А в 1895-м — работающая на пару, механическая крупчато-вальцовая мельница в Печищах, рассчитанная на помол 1 700 000 пудов зерна в год, самая крупная в Казанской губернии. Умер Оконишников-старший в 1904-м. Через 11 лет один из его сыновей, Михаил, построил дачу, которую назвали «Крутушкой». Спустя годы на ее территории появился одноименный санаторий.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

По торговым рядам

Чтобы не было новостроек и павильонов между Нариманова и Тукая? На Межлаука, 27 стоял дом А.Р. Волковой постройки первой половины XIX века, двухэтажный, с антресолями и каменными воротами, в стиле ампир. Неподалеку — 21-й дом, принадлежавший С.К. Федотову — Н.С. Распопиной, конца XIХ века, с каменным цоколем.

На Межлаука, 20 — аналогичный дом, но в стиле эклектики классицистического направления. 19-й дом — рубежа XIX—ХХ веков, бревенчатый, с тонкой резьбой наличников, 18-й — это кладовая купца М.П. Платонова: одноэтажное здание с цоколем, 1862 года, построенное Петром Тихомировым. Он автор дома Меркулова (Баумана, 15) и дома Кушаева (Каюма Насыри, 5), Крестовоздвиженского собора (Большая Красная, 5) и других зданий.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Мочальная площадь

Даже сейчас видно, что Бурхана Шахиди в районе сквера делится на две дореволюционный улицы — Варламовскую (справа) и 1-ю Ямскую (слева). Неофициальное название у этого места — Мочальная площадь.

Мочало — это лубяная часть коры молодой липы, разделенная на волокна. Из нее делают рогожу. Здесь продавали мочальные кули, то есть мешки, а также коврики, циновки, лапти — все из мочала. А также все, что в кули кладут: муку, крупы, соль, сахар. А также уголь и керосин. К примеру, куль гречки стоил в 1892 году 1 рубль 20 копеек.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Штаб мусульманского соцкомитета (Межлаука, 15)

По одной из версий, до революции это здание принадлежало медресе «Усмания». Точно известно, что в 1917 году сюда въехал штаб Мусульманского социалистического комитета с библиотекой и клубом. Комитет организовал в ходе Февральской революции Мулланур Вахитов, соответственно, посещали его тогдашние «шишки», вроде Мирсаида Султан-Галиева (позже — председателя Центральной мусульманской военной коллегии при Народном комиссариате по военным делам РСФСР и обладателя других важных званий, которого в 1928 году обвинят в создании «контрреволюционной организации») и главы Казанского совета Якова Шейнкмана.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps