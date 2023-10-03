Вернись в Альдермыш, ведь ничего не забыто

Разбираем первые татарские клипы

В одном из прошлых материалов появилась тема татарских клипов. Мы поискали первые примеры эстрадного видеоарта и разобрали их с точки зрения образов и производства. Во многом методика донесения информации до слушателя за 25 лет не особо изменилась.

Течет ручей, бежит ручей

Разумеется, музыкальные ролики, в которых артисты поют под заранее записанную фонограмму, были и на казанском телевидении. В интернете можно найти такие ролики из творчества Ильхама Шакирова, Вафиры Гиззатуллиной. Особенно показательна серия записей конца 80-х, когда артисты, сидящие у костра, поют друг за другом: Зухра Шарифуллина, Асаф Валиев, Зайнаб Фархетдинова…

Да, тогда локации татарских артистов ограничивались либо видами Казани и природными ландшафтами, либо аскетичным реквизитом из телестудии.



Музыкальные эксперты сходятся в том, что первые татарские клипы снимала Хания Фархи. Среди них — один из ее ключевых хитов «Әлдермешкә кайтам әле». В 1996 году песню написали композитор Урал Рашитов и поэтесса Таслима Низами. А в 1998-м на нее сняли клип — в той самой деревне Альдермыш, которая также вдохновила Туфана Миннуллина на пьесу о добродушном старике, которые не спешит уходить на тот свет. Клип предваряет предупреждение, что сцены из спектакля «Әлдермештән Әлмәндәр» были здесь использованы. В клипе применяются компьютерные эффекты, при этом уже здесь мы видим характерное для татарских клипов сочетание чего-то высокого и бытового, к примеру, видов из обычной маршрутки. Однако же нельзя и не отметить намеренно китчевые облака, плывущие на Альдермышем. Поющая певица сменяется образами обычных жителей деревни. Возникает тема чаепития, застолья, рефлексии по прошлому. Иногда в кадре появляются банальные, но многозначительные метафоры в виде часов, воды.

Также один из первых клипов у Хании и в эстраде вообще — «Онытылыр, димә».

Он начинается с другого характерного хода — водителя, запускающего музыку в магнитоле. Это обращение к рядовому слушателю, который в таком режиме альбомы Фархи и воспринимает. Здесь же можно увидеть студию певицы. Отметим, что сцены в авто снимаются в полутьме. Певица снова не участвует в действии: любовную драму разыгрывают актеры.

Тачка, мобила, красотка



Салават Фатхутдинов в клипе на «Туган көн» сам становится актером, причем действие начинается с финала его концерта. Его ждет в гостях героиня, герой звонит ей по мобильному (1998 год) из крутой иномарки, используется съемка движущейся машины. Нельзя не отметить, что темп песни не совсем соответствует ритму клипа. Это просто история со счастливым концом. А в финале можно увидеть и бэкстейдж!

Наконец, клип Сагита Гыйбашева на песню 1997 года «Син сөюдән чибәр» Оскара Усманова на стихи Сании Ахметзяновой. Его главная героиня, актриса уфимского театра «Нур» Миннинур Саитова-Гиззатуллина, также снималась у Фархи (как говорится, пересмотрите ее работы). Герой наблюдает за ней, включая архивную съемку. Актриса вспоминала в одном из интервью, съемки проходили в Башкортостане в 1998-м за день до ее никаха, в команде не было стилиста, гримера, национальный костюм актриса принесла сама. Все движения были полной импровизацией, при этом песню она не услышала, ей просто объяснили общий смысл. После будущую приму «Нура» пригласили сниматься в видео на песню «Чегән кызы» Айдар Галимова. В целом тогда татарские клипы снимались в соседней республике, где начала разворачивать силы студия «Муха», чьи анимационные возможности на тот момент стоит оценить.

Почему клипы появляются в конце 90-х? Вероятно, это связано с переходом с дикого капитализма на более осознанный — появляются лейблы, такое понятие, как «раскрутка артиста». При этом до музыкальных каналов эстраде еще надо дожить, так что клипы могут появляться либо на обычных каналах, либо на видеокассетах. Это значит, что съемки клипов в то время — вопрос, скорее, статуса, чем имиджа. Поэтому они экономичны и аскетичны.



Нельзя при этом не отметить, что в целом уже тогда складываются знакомые сюжетные паттерны: пение на фоне сельских красот, автомобильные приключения, трогательное взаимодействие героев, образы бабушек и дедушек. Не хватает только юмористических разборок, к которым придут самые топовые артисты нашего времени, которые давно поняли: дело не в музыке и словах, а в близком зрителю образе.