«Реставрация Белой мечети Казани — это восстановление исторической справедливости»

Старинному мусульманскому храму в Ново-Татарской слободе вернут его исторический облик и четырехъярусный минарет

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», в Казани наконец-то приступят к реставрации многострадальной Белой мечети, которую считают первым кирпичным храмом Ново-Татарской слободы. В городе она остается единственным невосстановленным историческим мусульманским культовым сооружением на балансе ДУМ РТ. Специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления объекта культурного наследия, так что уже скоро на площадку выйдут реставраторы. Что очень кстати, поскольку прошлым летом возникла угроза разрушения здания из-за стройки Большого казанского кольца. По оценке имам-хатыйба мечети Фарида Салмана, процесс возрождения Белой мечети может занять 1,5—2 года.

«Процесс трудоемкий, настает момент истины»

За более чем 200-летнюю историю казанскую мечеть на ул. Меховщиков 27 называли не только Белой, но и Одиннадцатой соборной, Ново-Слободской, «Урта-таш», «Зур-таш», Большой каменной и Ак мәчет. История ее строительства берет начало еще в середине XVIII века, когда на улице Большой Симбирской (сегодня Меховщиков) была возведена деревянная мечеть, которая простояла здесь почти полвека.

В 1801 году казанский купец Габдрахим бин Валид бин Мусалим бин Мамяш аль-Урнашбаши, больше известный как Ракый бай, решил на ее месте построить новый двухэтажный мусульманский храм из кирпича. Новое культовое сооружение общей площадью почти 500 кв. м стали именовать Большой каменной мечетью.

Сейчас это старинное культовое сооружение в аварийном состоянии, к тому же сохранилось не целиком. По решению казанских коммунистов, в 1929 году мечеть закрыли, ее минарет снесли, а здание, обросшее различными пристройками, использовали в разные годы как школу, цех меховой фабрики, заводской клуб. На схеме ниже красным цветом обозначены наиболее ценные утраченные исторические элементы.

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Спустя почти столетие в мечети, наконец, приступают к реставрации. Храму вернут его первоначальный исторический облик и функциональное значение.

Несмотря на то, что культовое сооружение пока законсервировано, у него уже есть свой имам-хатыйб — Фарид хазрат Салман. Как он считает, восстановление Белой мечети — событие значимое и очень долгожданное для казанцев.



— Это фактически последняя до сих пор невосстановленная мечеть Казани, и в то же время — она одна из самых первых кирпичных мечетей города. Ее реставрация — это, по сути, восстановление истории и исторической справедливости, — отметил собеседник издания.

Объем работ на этом историческом культовом объекте, судя по проекту, предстоит освоить колоссальный. Поэтому, по оценке имама Белой мечети, на ее реставрацию потребуется не менее полутора — двух лет:

— Говорить о сумме инвестиций, которая потребуется для реализации этого проекта, пока рано — окончательный итог пока не определяли, поскольку цены на материалы с момента подготовки проектно-сметной документации поменялись. Думаем привлечь к богоугодному делу и пожертвования. В прежние годы общественность возмущалась, что ничего для восстановления мечети не делается. Но этот процесс трудоемкий и не сиюминутный. Поэтому для тех, кто ранее возмущался, настает момент истины — они могут направить свою энергию на восстановление этого прихода, чтобы их слова совпали с действиями. Радует, что работа в этом направлении активно идет, и есть понимание значимости этого проекта на всех уровнях.

Вернуть облик Белой мечети

Разработку проекта по сохранению памятника руководство ДУМ республики поручило бюро «АРКЕШ» — архитектурно-реставрационной компании Елены Шиловой. Главная цель проекта — восстановление исторического облика фасадов и перепланировка здания с учетом приспособления под современное использование.

Авторский коллектив архитекторов скрупулезно изучал имеющиеся архивные данные, проводил натурные и инженерные исследования в здании мечети и на ее территории, обсуждал вопросы, связанные с будущим видением мечети, на совместных совещаниях с мусульманским духовенством и Комитетом РТ по охране ОКН. Эксперты выяснили, что исторический объект утратил минарет, исторические своды, деревянную лестницу, интерьеры, у него изменены пропорции и конструкция кровли, произведена полная перепланировка первого этажа и частично второго, к тому же между большим и малым залом разобрана несущая стена, на которую опирался минарет, появились новые пристройки, а на колонне к михрабу — кинобудка.

Эксперты выяснили, что исторический объект утратил минарет, исторические своды, деревянную лестницу, интерьеры, у него изменены пропорции и конструкция кровли

Если техническое состояние основных конструкций мечети эксперты оценили как ограниченно-работоспособное, то состояние полов как аварийное, на втором этаже они вовсе отсутствуют. Также были выявлены многочисленные заложенные кирпичом оконные и дверные проемы, на внутренних и наружных стенах растрескивание, отслоение и разрушение штукатурного покрытия, выветривание раствора из швов, поверхностное разрушение кирпичной кладки, в некоторых местах степень ее разрушения достигает глубины до 200 мм. Сегодня здание, за исключением помещений первого этажа, не эксплуатируется, не отапливается, сюда не подается вода и электричество.

Основной причиной возникновения большинства имеющихся дефектов и повреждений строительных конструкций здания специалисты назвали длительный срок эксплуатации при отсутствии своевременно проводимых капитальных ремонтов, а также многочисленные и неоднократные изменения планировочных решений. Свое влияние, безусловно, оказали и погодные явления.

Восстанавливать старинную казанскую мечеть будут в несколько этапов. Первым делом ее избавят от пристроев с восточного и западного фасада, добавленных к основному зданию в советский период. Это, как отметили создатели проекта, позволит восстановить исторический облик Ново-Слободской мечети, подчеркнет ее историческую, культурную и религиозную ценности. Помимо того освободится место для пожарного проезда и создания временных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения культового объекта. Фасадам мечети тоже возвратят их исторический вид — мечеть снова будет соответствовать своему названию, став белой.

Молельные залы для мужчин и женщин, комната для омовения

Перед реставраторами ставят задачи восстановить штукатурный слой фасадов, утраченных при поздних перестройках декора, оконных и дверных проемов — поздние, напротив, заложат. Мечети вернут и минарет, состоявший до разрушения из четырех ярусов. Восстанавливать его будут на основании имеющихся исторических фотографий. Его высота до покрытого позолотой полумесяца составит 31,6 метра. Оконные заполнения выполнят из натурального дерева по историческим образцам — в две нитки. Здание снова обретет свои изначально имевшиеся симметрично расположенные входы с восточного и западного фасадов.

Фото: скрин акта ГИКЭ

Восстановят не только здание прихода, но и его ограждение — оно будет кирпичное с коваными металлическими заполнениями, воротами и калиткой с каждой стороны. По границам двора будет кованная металлическая ограда. Возращение к первоначальному облику ждет и внутреннюю планировочную структуру памятника архитектуры — она будет соответствовать классическим татарским мечетям. На первом этаже планируют разместить помещения входной зоны, женский молельный зал, который будет иметь отдельный выход на улицу, административные помещения — бухгалтерию, кабинет имам-хатыйба, гостевой зал на 10—13 человек, лестницу, ведущую на второй этаж, и другие технические помещения.

На втором этаже создадут два мужских молельных зала. Поскольку подняться туда можно будет только по лестнице, то для прихожан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят видеотрансляцию религиозных служений с выделенным местом на первом этаже. Интерьер залов и входного вестибюля с лестницей на второй этаж разработаны на основе аналогов Апанаевской мечети, мечети Марджани и прихода в селе Ташкичу.

Поскольку омовение для мусульман является обязательным обрядом подготовки к молитве, то для этого специально рядом с мечетью построят отдельный одноэтажный корпус общей площадью в 126,5 кв. м, где разместятся тахарат-хане, комната приема пищи почти на 30 человек, оснащенная необходимой бытовой техникой для хранения продуктов и приготовления еды.

Если говорить о предстоящих ремонтно-реставрационных работах, то в проекте их содержится порядка 20 основных видов

Оснастят оба здания всеми необходимыми современными инженерными коммуникациями — системами электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции и сетями связи.

В проекте порядка 20 видов ремонтно-реставрационных работ. Это не только демонтаж поздних пристроев, но и «вычинка» участков сохранившейся исторической кладки, инъецирование аварийных участков стен, перепланировка помещений для приспособления под нужды храма, восстановление михраба, устройство проема на 1-м этаже и многое другое. Наибольший объем восстановительных работ предусмотрен по восточному фасаду, который имеет пристроенное помещение. После того, как его удалят, здесь предстоит восстановить кирпичную кладку стен, дверные и оконные проемы, кирпичный руст, подоконные ниши и утраченные междуэтажные тяги.

Заменят также кровельное покрытие и обрешетки, восстановят слуховые окна, после чего крышу покрасят в зеленый цвет. Учитывая наличие в мечети двух входов (с запада и востока), архитекторы предложили их открыть и устроить две симметричные двухмаршевые лестницы. Завершающим этапом реализации этого большого проекта станет благоустройство территории 200-летней мечети — здесь появятся дорожки с брусчаткой, зеленые насаждения и газоны. После того, как памятник архитектуры примет свой первоначальный вид, он сможет одновременно принимать до 350 прихожан — 252 мужчин и 50 женщин.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть Ново-Слободская» уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Теперь дело за Комитетом РТ по охране ОКН, который должен окончательно согласовать проект реконструкции. После того, как ведомством Ивана Гущина будет дано «добро», настанет очередь определения генерального подрядчика, которому и предстоит освоить гигантский фронт ремонтно-восстановительных работ.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть Ново-Слободская», уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы

Старинная мечеть Казани стала клубом для работников меховой фабрики

Ново-Татарская слобода в Казани начала развиваться в 1741 году, когда стали активно заселяться ее кварталы, ограниченные сегодня улицами Мажита Гафури, Кызыл Татарстан, Меховщиков и Эш урам. Именно на этой территории возникла первая слободская махалля и была построена деревянная мечеть. Эту первую мечеть, построенную в Поповке, Марджани называл мечетью Ишкай муллы. На ее месте в 1801 году появилась каменная мечеть под номером 7 (по Марджани) или под номером 11 (по современной нумерации).

По решению Сената от 8 августа 1750 года в пригороде Казани началось «переселение народов»: в течение одного года из деревни Поповка Спасского монастыря на огородные места Татарской (Старой) слободы было переведено тридцать крестьянских дворов, а освободившиеся дворовые и пахотные места Поповки (ныне территория Новой Татарской слободы) были заселены татарами-магометанами, депортированными с половины территории Старо-Татарской слободы. Здесь появились свои купцы и ремесленники, открывшие небольшие кустарные производства.



Фото: okn.tatarstan.ru

Спустя 50 лет на месте деревянной мечети на средства купца Ракый бая из д. Уранашбаш был построен каменный двухэтажный мусульманский храм. Здание мечети на тот момент было выразительным примером архитектуры периода классицизма, сочетающим в себе русские и татарские элементы. «Ясные, логичные пропорции, хороший силуэт, умелое владение формами классического декора выдает в неизвестном авторе опытного архитектора», отмечали эксперты. Высокое двухэтажное здание мечети с крутой вальмовой железной крышей увенчивалось стройным четырехъярусным минаретом, прототипом которого стал традиционный булгарский. В соответствии с канонами классицизма, фасад был строго симметричен и имел подчеркнутые горизонтальные и крупные вертикальные членения. Согласно косвенным данным, собранным со смежных участков рядом с мечетью, в 1889 году на ее территории находились также служебные и хозяйственные постройки.

В 1918 году территория мечети составляла 597 кв. метров. В 1928 году после прихода советской власти мечеть была закрыта. А через год вышел официальный документ о передаче здания мечети под клуб меховой фабрики. Перед этим сотрудники НКВД провели опись имеющегося имущества. К 1932 году территорию мечети объединили с производственными корпусами, ее здание расширили пристройками со стороны продольных фасадов. Тогда же были утрачены минарет, переделана крыша, произведена перепланировка, появились новые пристройки.

Фото: из акта ГИКЭ

Первые попытки реставрировать мечеть предпринимались еще 2010 году. Была демонтирована лестничная клетка, пристроенная к мечети с запада, восстановлены внутренние несущие стены и кровля, воссоздана несущая стена между большим и малым залом, на которую опирался минарет, сводчатые перекрытия 2-го этажа и устроены деревянные балки перекрытия 1-го этажа.