Как банки изменили индийское кино

Может ли копродукция помочь кинематографистам бывшего СССР?

Фото: Александр Кряжев. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

О феномене индийского кино и о том, могут ли страны бывшего Союза, объединившись в производстве, сделать амбициозный и конкурентный в мировых масштабах фильм, говорили на кинопанели KazanForum. Выяснилось, что причина индийского успеха — банки, которые стали воспринимать кинематографистов как бизнесменов.

Мы такие разные — по документам

В числе спикеров встречи с темой «Кинопроизводство как драйвер экономического развития региона» удивляло отсутствие главы «Татаркино» Миляуши Айтугановой. Оказывается, она приглашала всех гостей на дискуссию, но результат ее ПЦР-теста не загрузился в систему, из-за чего организатора на форум не пустили. А ведь Айтугановой как продюсеру фильмов «Сумбуль» (совместно с Узбекистаном) и «Тарлан» (снятого по большей части в Казахстане) было бы что рассказать.

После распада СССР каждое государство вопрос развития кино решает чуть-чуть по-разному. К примеру, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев рассказал, что у них есть концепция «Кыргызстан — открытая натурная площадка». К ним можно приезжать снимать круглый год. «Беларусьфильм» продвигает впечатляющие производственные мощности: сейчас идут проекты с Россией, Узбекистаном, отдельно отмечен Башкортостан. Планируется работа с Индией и Сербий.

В Азербайджане много совместных работ связано с документальным кино, с «Лендоком», к примеру, совместно с Узбекистаном, Таджикистаном, и Россия готовит фильм-расследование о главной петербургской мечети. Хотя сейчас ведется разработка проекта о молле Насреддине.

Назим Хусейнов. Фото Александра Кряжева. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

— Очень большая проблема в копродукции, кооперации связана, — указал Назим Хусейнов, директор киностудии «Азербайджанфильм», — с решением юридических и финансовых проволочек. Учитывая, что законодательство всех стран, которые приобрели независимость после распада СССР, в каких-то моментах отличаются друг от друга. Это является проблемой — вопросы налогообложения, юридических документов. Это влияет на производство.

Половину — на съемки, половину — актерам

Модератор, программный директор Московского международного кинофестиваля этого года Иван Кудрявцев больше всего интересовался опытом доктора нейрохирургии Мохаммеда Тахсина Назима, основателя и совладельца российской компании Indian Films и индийской Zakaria Entertainment.

Иван Кудрявцев. Фото Александра Кряжева. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Его отец саудит, мама — индианка. Сам он вырос в Британии, а распространять кино родины предков решил в России, вернув его из интернета в кинотеатры. Он, в частности, рассказал о фильме «Бахубали: Начало», который с бюджетом в 1,2 млрд рупий собрал по миру 6 млрд (рубль примерно равен одной рупии).



— У нас кино — это актерская индустрия. Если средний бюджет фильма — миллиард, то 500 миллионов — гонорар актеров среднего класса. Остальное идет на продакшен. Но он легко окупается, за 2-3 недели. В индустрии, когда началось производство, фильм уже продается в телевизор и так далее, — объяснял Тахсин.



Сейчас, по словам Тахсина, в прокат выходит фильм с бюджетом 6 миллиардов рупий по «Рамаяне». При этом в Индии даются налоговые возвраты для кино, а вот материальная помощь от государства идет небольшая, для начинающих режиссеров.

Сейчас, по словам Тахсина, в прокат выходит фильм с бюджетом 6 миллиардов рупий по «Рамаяне». Фото cinemaplex.ru

Соотносимых по бюджету с индийским кино фильмов в России снимают около пяти в год. В Азербайджане, к примеру, ситуация другая. Здесь почти все деньги на полнометражные фильмы идут через министерство культуры, а с этого года — через специальное агентство по кино. Дают до полумиллиона долларов в среднем. При этом Хусейнов отметил, что даже в Баку снимаются индийские сериалы.

— Любое сотрудничество дает нам возможность заявить о себе, — сказал Дмитрий Давиденко, директор департамента Министерства культуры Российской Федерации, — что мы тоже можем делать качественный продукт. И что все мы люди, что есть темы, понятные в Китае, Индии, в наших дружественных странах. Когда мы можем рассказать универсальную историю, то можно сказать, что 2-3-й проект может быть и бизнес-проект. Первый проект — это некий социальный проект.



­— Объединив усилия, мы могли бы выводить на рынок проекты с таким бюджетом и делать очень конкурентоспособное, амбициозное кино, — сделал вывод Кудрявцев, что, впрочем, не вызвало энтузиазма у спикеров: мол, даже если всем собраться, столько денег не наберется, часть средств уйдет в налоги. Да и в Индии живет гораздо больше зрителей.

— Это началось после того, как банки стали страховать средства, вложенные в кино. Когда государство подписало документ, что кино — это индустрия. Банки начали давать кредиты на фильмы, это серьезно изменило ситуацию, — подчеркнул Тахсин. — Здесь банки не понимают, что это бизнес, что это огромные деньги.



В результате продажи индийского кино за последние пять лет выросли в шесть раз. И это точно не связано только с индийскими зрителями. А значит, индийское кино превратилось в мировой бренд.

Только лишь потому, что к нему в Индии относятся как к бизнес-производству.

