Татарстанцы против платных электрозарядок / «Реальное время Live»
Помощник депутата горсовета Набережных Челнов Сергей Изотов на встрече с замглавы УФАС по Татарстану Андреем Розенталем возмутился дороговизной зарядок электромобилей. До 10 апреля новые электрозарядные станции, установленные «Сетевой компанией», работали в тестовом режиме бесплатно, а теперь за киловатт-час надо платить 17 рублей. Неожиданно его поддержал и руководитель пресс-службы КАМАЗа и обладатель электромобиля «Москвич» Олег Афанасьев, который назвал эксплуатацию электромобилей с такими тарифами бессмысленной. Доступна ли сегодня населению электрозарядная инфраструктура, должны ли зарядки быть бесплатными и какие преференции есть у владельцев электрокаров — обсуждаем с Рустемом Галимзяновым, представителем некоммерческой организации «Рестарт» по развитию инфраструктуры для электромобилей в прямом эфире «Реальное временя Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
1. для производства аккумуляторов требуются редкоземельные металлы, добыча которых экологически очень вредная.
2. Утилизация аккумуляторов экологически очень вредная
3. электромобоили очень врывовопасны: при сильном ударе в районе аккумулятора, авто горит с большим выделением тепла.
Поэтому у водителя и пассажиров нет никаких шансов спастись.
К сведению: на шведские паромы элетроавто не пускают.
Тогда надо бензин и дизель бесплатно раздавать.