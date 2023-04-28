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Татарстанцы против платных электрозарядок / «Реальное время Live»

12:00, 28.04.2023 7 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Татарстанцы против платных электрозарядок / «Реальное время Live»

Помощник депутата горсовета Набережных Челнов Сергей Изотов на встрече с замглавы УФАС по Татарстану Андреем Розенталем возмутился дороговизной зарядок электромобилей. До 10 апреля новые электрозарядные станции, установленные «Сетевой компанией», работали в тестовом режиме бесплатно, а теперь за киловатт-час надо платить 17 рублей. Неожиданно его поддержал и руководитель пресс-службы КАМАЗа и обладатель электромобиля «Москвич» Олег Афанасьев, который назвал эксплуатацию электромобилей с такими тарифами бессмысленной. Доступна ли сегодня населению электрозарядная инфраструктура, должны ли зарядки быть бесплатными и какие преференции есть у владельцев электрокаров — обсуждаем с Рустемом Галимзяновым, представителем некоммерческой организации «Рестарт» по развитию инфраструктуры для электромобилей в прямом эфире «Реальное временя Live» — первого и главного стрима Татарстана.

Татарстанцы против платных электрозарядок. «Реальное время Live» от «Реальное время» на RUTUBE
«Реальное время»
ОбществоАвтоТехнологии Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 28 апр
    Дорого. Наоборот надо поддерживать распространение электромобилей. Это же для природы и всех нас получается
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    Анонимно 28 апр
    электроавтомобиль - очень вредная для природы игрушка:
    1. для производства аккумуляторов требуются редкоземельные металлы, добыча которых экологически очень вредная.
    2. Утилизация аккумуляторов экологически очень вредная
    3. электромобоили очень врывовопасны: при сильном ударе в районе аккумулятора, авто горит с большим выделением тепла.
    Поэтому у водителя и пассажиров нет никаких шансов спастись.
    К сведению: на шведские паромы элетроавто не пускают.
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  • Анонимно 28 апр
    А чем элекромобили лучше бензиновых?
    Тогда надо бензин и дизель бесплатно раздавать.
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  • Анонимно 28 апр
    Пересадить всех на велосипеды. Не хрен на этих уродах, чьи аккумуляторы отработанные ,отравляют окружающую среду, ездить, да еще и бесплатно.
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    Анонимно 28 апр
    зимой на велике некомфортно
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  • Анонимно 28 апр
    нет, ну а как? за бензин же платим, и тут - альтернатива же топливу
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    Анонимно 28 апр
    и за электричество мы платим
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Новости общества

11:45 МСК Все новости
Новости раздела