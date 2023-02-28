Экообразование по-СИБУРовски

СИБУР и популярный блогер, певица Милана Стар провели экоурок для казанских школьников

Фото: пресс-служба СИБУРа

Ручки, тетради, строительные материалы, удобрения и даже одежду — все это можно получить из переработанного мусора. Такое открытие для себя сегодня сделали казанские школьники. Для них СИБУР и Центр экономии ресурсов провели экологический урок, где рассказали о важности осознанного отношения к окружающей среде, переработке отходов и раздельном сборе пластика. Приглашенной звездой урока стала популярный блогер и певица Милана Стар. Как прошло необычное занятие по экологии — в материале «Реального времени».

Вторая жизнь пластика в наглядных примерах

СИБУР дал старт программе экоуроков «Вторая жизнь пластика» в Республике Татарстан. В коворкинге многопрофильного лицея №188 «Бионика», расположенного в ЖК «Салават купере», компания и Центр экономии ресурсов провели экологический урок для детей первого и второго классов. Проведение подобных экоуроков позволит с детства заложить основы бережного отношения к окружающей среде. Нескрываемый восторг у школьников вызвало участие в уроке популярного блогера и певицы Миланы Стар.

— Сегодня наш лицей стал первой площадкой для проведения экоуроков СИБУРа в Татарстане. Экоурок призван привлечь внимание к важности участия каждого человека в раздельном сборе отходов и станет своеобразным «запуском» большого просветительского проекта СИБУРа «Вторая жизнь пластика» в Республике Татарстан. Благодарим компанию за внимание к теме экологии и за выбор лицея «Бионика» для старта проекта в республике, — приветствовала гостей и учащихся директор лицея Эльвира Расулова.

Нескрываемый восторг у школьников вызвало участие в уроке популярного блогера и певицы Миланы Стар

Во время урока школьники вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов Александрой Ольшанской и певицей Миланой Стар смоделировали программу, которая отражает состояние планеты, меняющееся в зависимости от действий людей. Первой на экране была удручающая картина — город с отравленной водой, токсичным, загрязненным воздухом и болеющими людьми. Далее, проходя программу, отвечая на вопросы и выполняя задание, школьники «спасали» планету — с каждым пройденным этапом состояние города становилось лучше. В конце урока дети смогли лицезреть чистый город, с большим количеством зелени.

— Наша задача сделать так, чтобы не мы рассказали детям, что они должны делать, а чтобы они, отвечая на вопросы, сами приходили к нужным выводам, — объяснила принцип прохождения программы Александра Ольшанская.

Так на деле и происходило. Дети этап за этапом делали логические выводы о важности осознанного отношения к окружающей среде, переработке отходов и раздельном сборе пластика.

Большой интерес вызвал вопрос переработки пластика. Эксперт рассказала детям, как происходит этот процесс. Дети смогли увидеть материалы, которые можно получить, переработав пластиковую бутылку. Конечно же, продемонстрировали им и конечные продукты, изготовленные из переработанного пластика: ручки, строительные материалы, медицинские принадлежности, одежду, игрушки.

За 40 минут, отведенных на урок, дети смогли удостовериться, каким важным ресурсом являются пластиковые бутылки и тюбики

«Счастлива, что смогла стать частью этой программы»

За 40 минут, отведенных на урок, дети смогли удостовериться, каким важным ресурсом являются пластиковые бутылки и тюбики, и наперебой твердили, что теперь начнут сортировать мусор, складывая пластик отдельно.

— Мы приехали, чтобы рассказать детям, как важно беречь нашу планету и уметь сортировать мусор. Вместе с участниками урока я и сама многому научилась. Я увидела, как эта тема интересна ученикам, они активно тянули руки, отвечали. Очень счастлива, что смогла стать частью этой программы. Надеюсь, ребята после этого урока будут относиться к нашей природе более ответственно. Я и сама пересмотрю свои привычки, в частности, хочу начать сортировать пластик отдельно, — поделилась впечатлениями от урока Милана Стар.

Во время урока школьники вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов Александрой Ольшанской и певицей Миланой Стар смоделировали программу, которая отражает состояние планеты

Восторг именитой гостьи разделяют и школьники.

— Урок очень понравился. Было интересно узнать, почему нельзя весь мусор скидывать в один пакет, а нужно его сортировать. Здорово было посмотреть, как выглядит переработанный пластик, нам в специальных баночках продемонстрировали разные материалы, которые получаются из обычной бутылки из-под воды, — рассказал ученик 2 «А» класса Салават Назмиев.

— Я многое знал о нашей природе и о том, как ее беречь. Мне это все интересно, урок был увлекательный, мне понравился. Решил начать сортировать пластиковые бутылки отдельно, — добавил его одноклассник Мухаммат Хамидуллин.

После экоурока звездная гостья посетила «Казаньоргсинтез», где ей в качестве подарка вручили кастомизированную казанскими дизайнерами спецовку. Кастомизация является примером апсайклинга и позволяет дать новую жизнь старым вещам. На КОСе программа стартовала в связи с выведением из обращения старой спецодежды и заменой ее на более современную. Так предприятие демонстрирует экологический подход и увековечивает спецовки в истории. Один из таких экземпляров в подарок получил и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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Программа экоуроков СИБУРа в Республике Татарстан будет развиваться. Вчера в режиме онлайн-трансляции занятие смогли посмотреть ученики лицея КНИТУ и многопрофильного лицея №187. А уже сегодня аналогичный десант отправится в Нижнекамск, в полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар».